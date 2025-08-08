Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 14:03

Раскрыта возможная дата встречи Путина и Трампа

Fox News узнал, что встреча Путина и Трампа может состояться 11 августа

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: kremlin.ru

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может быть проведена 11 августа, передает телеканал Fox News со ссылкой на источники, близкие к ситуации. До этого глава российского государства и спецпредставитель главы Соединенных Штатов Стив Уиткофф обсуждали дальнейшую работу стран по разрешению украинского конфликта.

До этого стало известно, что встреча президентов России и США может пройти в одном из арабских государств. Как указал источник, такой вариант обсуждался сторонами. Другой инсайдер сообщил, что Рим не будет площадкой встречи президентов.

При этом сам Путин заявил, что Объединенные Арабские Эмираты подходят для встречи с американским коллегой. Окончательное решение, как и дата, пока неизвестно.

Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков согласился с государственным секретарем Соединенных Штатов Марко Рубио, что Путину и Трампу есть что обсуждать. По его словам, пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка к встрече лидеров.

Дональд Трамп
Владимир Путин
переговоры
Украина
