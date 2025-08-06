Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!

Вкусный слоеный салат: быстрый рецепт Вкусный слоеный салат: быстрый рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат — находка для тех, кто хочет поразить родственников и гостей без лишних хлопот. Слоеная структура делает блюдо нарядным, а сочетание ингредиентов — гармоничным и сытным. Все доступно, готовится быстро, а вкус — как в лучших кафе. Свекровь удивится, как не додумалась до такого.

Отварите 2 куриные грудки (около 300 г), дайте остыть, измельчите произвольно. 3 яйца сварите вкрутую, натрите крупно. Также натрите 1 крупную вареную морковь и 100 г твердого сыра, например пармезана. Половину луковицы измельчите и залейте кипятком на 5 минут, чтобы убрать горечь, затем слейте воду.

Салат выкладывается слоями:

  • курица + немного соли и майонеза;

  • репчатый лук;

  • яйца + майонез;

  • морковь;

  • сыр + финальный штрих майонеза.

Оставьте пропитаться в холодильнике на 1–2 часа и подавайте.

  • Совет: если хотите освежить вкус, замените майонез на смесь йогурта и горчицы. А для праздничного эффекта украсьте верх грецкими орехами или зернами граната.

Читайте также: салат «Экспресс» — готовим за 10 минут из 4 ингредиентов.

