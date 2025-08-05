Салат «Экспресс»: 10 минут, 4 ингредиента и огненная заправка

Этот салат идеально подойдет, когда гости уже на пороге или просто не хочется тратить много времени на готовку. Всего 10 минут — и на столе блюдо, которое съедается первым.

Свежие огурцы (2 шт.) нарежьте тонкой соломкой. Вареную ветчину или копченое мясо (150 г) измельчите такими же полосками. Сыр твердых сортов, например пармезан, (100 г) натрите крупно. Добавьте чуть-чуть зеленого лука или укропа по вкусу. Все смешайте в глубокой миске.

Для заправки используйте смесь майонеза (2 ст. л.) с чайной ложкой горчицы и щепоткой черного перца. Полейте салат, аккуратно перемешайте — и сразу подавайте. Можно посыпать сверху сухариками для хруста или добавить немного кукурузы — получится очень красиво.

Совет: хотите снизить калорийность — замените майонез на густой йогурт с каплей лимонного сока.

Читайте также: рулет «Биглаваш» — вкусная закуска за 30 минут.