Мужчина с ружьем ворвался в дом к бывшей жене и взял ее в заложницы

В Тарумовском районе Дагестана 62-летний мужчина с ружьем ворвался в дом к бывшей супруге и взял ее в заложники вместе с сестрой, сообщила пресс-служба Росгвардии. По данным ведомства, прибывшие на место происшествия силовики обезвредили его и освободили женщин. Конфликт возник на почве имущественных разногласий после развода.

В Тарумовском районе офицеры СОБР «Ястреб-Каспий» Управления Росгвардии по Республике Дагестан совместно с сотрудниками МВД обезвредили 62-летнего местного жителя, незаконно удерживавшего двух женщин, — говорится в сообщении.

По данным Росгвардии, злоумышленник потребовал привести районного судью и прокурора, чтобы решить с бывшей женой спорные вопросы. Одну из заложниц он отпустил в ходе переговоров, вторая была освобождена в ходе спецоперации. Женщины не пострадали.

