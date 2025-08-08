Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 16:04

Мужчина с ружьем ворвался в дом к бывшей жене и взял ее в заложницы

В Дагестане задержали мужчину с ружьем, взявшего бывшую жену в заложницы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Тарумовском районе Дагестана 62-летний мужчина с ружьем ворвался в дом к бывшей супруге и взял ее в заложники вместе с сестрой, сообщила пресс-служба Росгвардии. По данным ведомства, прибывшие на место происшествия силовики обезвредили его и освободили женщин. Конфликт возник на почве имущественных разногласий после развода.

В Тарумовском районе офицеры СОБР «Ястреб-Каспий» Управления Росгвардии по Республике Дагестан совместно с сотрудниками МВД обезвредили 62-летнего местного жителя, незаконно удерживавшего двух женщин, — говорится в сообщении.

По данным Росгвардии, злоумышленник потребовал привести районного судью и прокурора, чтобы решить с бывшей женой спорные вопросы. Одну из заложниц он отпустил в ходе переговоров, вторая была освобождена в ходе спецоперации. Женщины не пострадали.

Ранее следователи завершили расследование дела о попытке побега и захвате заложников в СИЗО Ростова-на-Дону в отношении пяти членов организованной группы. Все материалы были переданы в суд.

Дагестан
Росгвардия
заложники
оружие
семьи
разводы
