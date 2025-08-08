Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 15:46

Раскрыты детали атаки ВСУ на юг России

SHOT: на Кубани были сбиты три беспилотника «Лютый»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВСУ атаковали Краснодарский край дронами «Лютый», сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, всего было сбито три БПЛА, один из них — над Черным морем. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Данных о повреждениях на земле и пострадавших нет. В регионе продолжает работать ПВО, слышны звуки сирены.

Ранее временные ограничения были введены в аэропорту Сочи для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Информация появилась на фоне объявленной угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

Также стало известно, что отдыхающих эвакуируют с пляжей Сочи из-за угрозы удара беспилотных летательных аппаратов. Глава администрации Сочи Андрей Прошунин сообщил, что системы ПВО отражают атаку дронов. Живущих рядом с черноморским побережьем и отдыхающих у береговой лини он попросил укрыться в глухом помещении без остекления и не выходить на улицу.

Во время атаки беспилотников ВСУ в Сочи оказался американский рэпер Akon. Охрана артиста была проинструктирована и смогла укрыть его в ванной комнате.

Краснодарский край
ВСУ
атаки
беспилотники
