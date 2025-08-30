Путин высказался о возможности реформирования ООН Путин: Россия и Китай выступают за выверенное реформирование ООН

Президент России Владимир Путин заявил о совместной позиции РФ и КНР относительно необходимости реформирования Организации Объединенных Наций. Главы государств подчеркивают, что любые изменения в структуре ООН должны быть тщательно продуманы и сбалансированы.

РФ и Китай выступают за реформирование ООН, в том числе за включение в СОВБЕЗ ООН стран Глобального Юга, — указал президент.

Эта инициатива направлена на повышение представительности и эффективности ключевого международного органа, отвечающего за поддержание мира и безопасности. Реформа ООН рассматривается как способ адаптации организации к современным геополитическим реалиям и обеспечения более справедливого учета интересов всех государств-членов.

