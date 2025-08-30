День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 01:31

Путин высказался о возможности реформирования ООН

Путин: Россия и Китай выступают за выверенное реформирование ООН

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил о совместной позиции РФ и КНР относительно необходимости реформирования Организации Объединенных Наций. Главы государств подчеркивают, что любые изменения в структуре ООН должны быть тщательно продуманы и сбалансированы.

РФ и Китай выступают за реформирование ООН, в том числе за включение в СОВБЕЗ ООН стран Глобального Юга, — указал президент.

Эта инициатива направлена на повышение представительности и эффективности ключевого международного органа, отвечающего за поддержание мира и безопасности. Реформа ООН рассматривается как способ адаптации организации к современным геополитическим реалиям и обеспечения более справедливого учета интересов всех государств-членов.

Ранее правительство России внесло президенту страны предложение о лишении юридической силы Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. В материале указано, что Москва присоединялась к договору в качестве члена Совета Европы в 1996 году, но потом потеряла возможность принимать участие в его деятельности.

