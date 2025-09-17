В ООН заявили, что состав Совбеза не должен отражать реалии 1945 года

В ООН заявили, что состав Совбеза не должен отражать реалии 1945 года Гутерриш считает, что состав Совбеза ООН нуждается в реформировании

Совет Безопасности ООН нуждается в реформировании, заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш. По его мнению, нынешний состав СБ ООН не отражает современные геополитические реалии, поскольку был сформирован в соответствии с миропорядком 1945 года.

Реформа Совета Безопасности — это то, что имеет полный смысл. Совет Безопасности имеет состав, который не соответствует современному миру. Он соответствует миру 1945 года, — указал генсек.

Это создает проблемы как с легитимностью, так и с эффективностью работы ключевого органа ООН. Гутерриш подчеркнул, что является первым генеральным секретарем, который последовательно выступает за модернизацию структуры Совета Безопасности. Он выразил поддержку предложениям по ограничению права вето, особенно в случаях массовых нарушений прав человека.

При этом он напомнил, что окончательные решения могут принимать только государства — члены организации. Позиция ООН согласуется с заявлениями России и Китая о необходимости повышения представительства стран Азии, Африки и Латинской Америки в Совете Безопасности для преодоления существующего перекоса в пользу западных стран.

Ранее Гутерриш заявил журналистам, что не планирует подавать в отставку. Корреспонденты поинтересовались, не хочет ли он уйти с поста в знак протеста «против провала Совбеза ООН» в решении мировых проблем. Срок его полномочий истекает 31 декабря 2026 года.