«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке

Генсек ООН Гутерриш опроверг слухи о своей отставке

Антониу Гутерриш Антониу Гутерриш Фото: Xie E/XinHua/Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил журналистам, что не планирует подавать в отставку. Корреспонденты поинтересовались, не хочет ли он уйти с поста в знак протеста «против провала Совбеза ООН» в решении мировых проблем. Срок его полномочий истекает 31 декабря 2026 года.

Многие приветствовали бы мою отставку, так что я не доставлю им эту радость,цитирует его ТАСС.

Ранее Гутерриш заявил, что рассчитывает на встречу с российской делегацией на полях Генеральной Ассамблеи ООН на следующей неделе. Он полагает, что мероприятие станет возможностью для урегулирования всех мировых конфликтов.

До этого появилась информация, что практически никто не изучает отчеты ООН. По словам генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша, каждый пятый документ скачивают менее тысячи раз, однако сохранение отчета на компьютер не означает, что его прочитали. За 2024 год в ООН подготовили 1100 докладов, что «доводит систему до предела», признался генсек. При этом международной организации уже семь лет приходится бороться с кризисом ликвидности. Выяснилось, что не все 193 страны-участницы вовремя или полностью выплачивают обязательные взносы.

