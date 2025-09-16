Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 сентября 2025 в 20:15

В ООН указали на возможность для урегулирования всех мировых конфликтов

Гутерриш заявил о намерении встретиться с российской делегацией на полях ГА ООН

Антониу Гутерриш Антониу Гутерриш Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что рассчитывает на встречу с российской делегацией на полях Генеральной Ассамблеи ООН на следующей неделе. Он полагает, что мероприятие станет возможностью для урегулирования всех мировых конфликтов, передает ТАСС.

Я считаю, что это станет важной возможностью в рамках [урегулирования] всех конфликтов. Я надеюсь, что у меня будет встреча с делегацией Российской Федерации, с украинской делегацией. У меня будут встречи с представителями ближневосточных стран, а также с друзьями Израиля, — поделился Гутерриш.

Ранее генсек ООН заявлял, что мирное урегулирование конфликта на Украине в ближайшее время маловероятно, а свой настрой он назвал пессимистичным. По его словам, позиции Москвы и Киева остаются слишком далекими друг от друга.

До этого президент США Дональд Трамп допустил свое участие в переговорах делегаций России и Украины. Глава государства подчеркнул, что ему «придется сидеть в одной комнате» с представителями Москвы и Киева, так как они не могут находиться вместе.

ООН
Антониу Гутерриш
встречи
Россия
мирное урегулирование
