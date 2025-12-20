Зеленский высказался о трехсторонних переговорах с Россией и США Зеленский поддержал предложение США о трехсторонних переговорах с Россией

Украина официально поддерживает инициативу Соединенных Штатов о проведении трехсторонних переговоров с Россией, заявил «Новини.LIVE» президент республики Владимир Зеленский. При этом он скептически высказался об их потенциальной результативности.

По словам украинского лидера, подобные встречи уже проходили ранее, например в Турции, и якобы не принесли прорыва. Тем не менее Зеленский отметил, что даже в таких форматах удавалось достигать практических договоренностей, в частности по обмену пленными. Поэтому, если новая встреча сможет обеспечить конкретные «шаги на земле», отказываться от нее не следует, добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп указал, что ждет встречи со своим российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Республиканец также выразил надежду, что она состоится уже в скором времени.

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США добились значительного прогресса в достижении мирного соглашения по Украине, усадив за стол переговоров Киев и Москву. По ее словам, для завершения соглашения осталось урегулировать несколько деликатных, но преодолимых деталей в трехстороннем формате.