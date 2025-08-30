Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 августа 2025 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 августа 2025 года

Столько праздников в мире, что не счесть. Уж тем более в одном материале! Но NEWS.ru продолжает говорить о них, а также об известных личностях, о важных событиях в истории и занятных фактах.

Что за праздники отмечают сегодня в России и мире

Какие праздники отмечают 30 августа? Сегодня люди с особой бережностью относятся к своим электрическим пылесосам, поздравляют дальнобойщиков, ходят на пляж, если позволяет погода, и готовят поджаренный зефир.

Памятные даты и исторические события 30 августа

Что произошло 30 августа? Какие памятные даты приурочены к предпоследнему дню лета? NEWS.ru разбирает этот день по фактам. О чем стоит поговорить в первую очередь? Об исчезновении людей по всему миру.

Сегодня отмечается День жертв насильственных исчезновений. Многие из нас время от времени натыкаются на новости в соцсетях и СМИ о том, что пропал человек. Где же он? Некоторые возвращаются домой, но кто-то, к большому сожалению, — нет. Общественность беспокоит факт исчезновения людей. О чьей-то судьбе даже ничего не известно — их считают без вести пропавшими.

Памятная дата установлена 30 августа, чтобы обратить внимание на эту острую проблему.

Необычные праздники и интересные факты

Праздновать жизнь можно хоть каждый день. Мы убеждены, что на планете Земля нужны необычные праздники — они делают наши дни чуточку ярче.

Отдыхаем на чистом песке

Что отмечают сегодня в мире? 30 августа все едут на пляж, которому посвящен сегодняшний день. Но это не просто необычный праздник, а серьезная дата. Активисты, организации, которые борются за экологию, выступают сегодня против загрязнения пляжей. Зачем бросать мусор и губить окружающую среду? Природа скажет спасибо, если каждый из нас станет хоть чуточку человечнее к ней относиться.

Церковные и религиозные праздники сегодня

Сегодняшний день для людей, верующих в Бога, очень значим. Сегодня День священномученика Мирона Кизического.

Именины и дни ангела 30 августа

У кого именины сегодня? NEWS.ru расскажет и об этом, но всех перечислить физически не сможем. Дни ангела 30 августа у Юлианы, Димитрия, Павла, Мирона, Филиппа и Ильи.

Этот день в истории: что произошло 30 августа

Что случилось сегодня? Мы не сможем осветить все события, которые произошли 30 августа, но расскажем о парочке из них.

Кто создал электрический пылесос

Какой сегодня день? 30 августа отмечается рождение электрического пылесоса. В преддверии осени 1901 года инженер Хьюберт Сесил Бут, работавший в Британии, запатентовал свое изобретение. Он вдохновился уборочной машиной в поездах, которая сдувала пыль. Скажем спасибо создателю устройства, которое сейчас значительно упрощает нам жизнь.

Триумф арки в Москве

30 августа 1829 года в Москве заложили каменную Триумфальную арку на площади Тверская Застава. Автором проекта является архитектор Осип Бове. Величественное сооружение построили в память о доблестных сражениях русского народа в Отечественной войне 1812 года. В основание арки был помещен памятный камень с надписью о торжестве российских воинов.

Кто умер и родился 30 августа

1797 — в этот день 228 лет назад родилась английская писательница Мэри Шелли. Именно она придумала Франкенштейна. Литераторы говорят о том, что ее роман — один из первых произведений научной фантастики. Историю несчастного чудовища опубликовали в 1818 году.

1972 — 30 августа свое 53-летие отмечает американская актриса Кэмерон Диас. Но она известна не только своим актерским талантом, но и модельным прошлым. Кинолюбители видели ее в фильмах «Маска», «Ангелы Чарли», «Все без ума от Мэри» и других.