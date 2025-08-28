Джек Блэк: биография, Tenacious D и лучшие фильмы

NEWS.ru посвящает сегодняшний материал мировой звезде кинематографа и музыканту Джеку Блэку — киноманы знают его по «Школе рока». Как он попал в кинематограф и закрепился в сфере кино? Рассказываем, как рос и двигался по карьерной лестнице один из самых известных комиков.

Начало карьеры: от музыки к кино

Актер появился на свет 28 августа 1969 года недалеко от Лос-Анджелеса в семье инженеров. В нем бурлит еврейская и шотландская крови. Мать-еврейка повлияла на домашнюю атмосферу, маленький Блэк воспитывался в иудаизме.

Будучи 10-летним мальчиком, он переехал в Калвер-Сити после развода родителей. Джек Блэк остался с отцом, но поддерживал связь с матерью. Юность у будущего комедианта проходила, можно сказать, ярко: постоянные драки, разные неприятные ситуации. Джек Блэк сам признается, что оказался бы за решеткой, если бы не театральная студия.

Поначалу будущий актер не понимал, что он вообще забыл в студии. По его словам, Блэк относился к этому скептически и думал, что оказался там по ошибке. Но его мнение изменилось после премьеры первого спектакля, в котором он принял участие. Он понял, что хотел бы продолжить лицедействовать.

У него нет высшего образования, но это вообще не помешало ему построить успешную карьеру. У Джека за плечами неоконченный Калифорнийский вуз, где он изучал психологию.

Он блеснул впервые на ТВ, когда еще был 14-летним подростком. Джек Блэк предстал перед телезрителями героем одного рекламного ролика. А на экране будущая звезда засветилась в сериалах «Секретные материалы» (1993–2018) и в «Жизнь продолжается» (1989–1993).

Фильмография Джека Блэка Фото: Lasse Lagoni/Global Look Press

«Школа рока» и другие культовые роли

В 90-е годы Джек Блэк искал свое амплуа. Так, он сыграл в «Водном мире», где перевоплотился в безымянного пилота. Роль была эпизодическая, но актер заворожил киноманов своей харизмой. В фильмографии Джека Блэка есть одна из его первых ярких киноработ — «Кабельщик» (1996). Его партнером по площадке стал Джим Керри.

В 2001 году он блеснул в независимом фильме «Фанатик», сыграв продавца в магазине виниловых пластинок. Блэк не только талантливый актер, но и музыкант. В этой истории он показал свои умения. В открытом доступе есть песни Джека Блэка.

В этом же году фильмография Джека Блэка пополнилась фильмом «Любовь зла». Режиссеры, братья Фаррелли, так впечатлились актерской игрой Блэка, что позвали его в свою комедию. Восходящая звезда всегда относилась с крайней серьезностью к своей работе. Например, в этом фильме он попросил сделать аж 32 дубля, чтобы достойно сыграть в откровенной сцене. Блэк работал на площадке вместе с Гвинет Пэлтроу.

2003 год стал поворотным в судьбе Блэка. Он снялся в комедии «Школа рока» (2003). Актер в этой истории был преподавателем, как понятно из названия фильма. За впечатляющую работу в этом проекте Джека Блэка номинировали на «Золотой глобус».

А в 2005 году актер-комик снялся в «Кинг-Конге». В приключенческом фильме Джек Блэк сыграл режиссера, который привел на Манхэттен огромную гориллу. При этом голливудская звезда не был против разных экспериментов. Так, в «Суперначо» (2006) Блэк ходил в колготках и делал это весьма впечатляюще.

В этом же году Блэка увидели в романтической комедии «Отпуск по обмену». Далее кинозрителям представили «Солдатов неудачи» вместе с уже известным актером. Параллельно Джек активно работал на телевидении, появлялся в телешоу Primetime Glick, Saturday Night Live.

Джек Блэк: биография, Tenacious D и лучшие фильмы Фото: Columbia Pictures/Global Look Press

В чем секрет Джека? У него богатая мимика, интересная внешность, которыми он активно пользуется, чтобы передать образ того или иного героя. Фильмография Джека Блэка пестрит разными историями.

В комедии для детей «Путешествия Гулливера» (2010) Джек Блэк исполнил главную роль, но, несмотря на его харизму, фильм не был высоко оценен критиками и взрослой аудиторией. Блэку хотели вручить «Золотую малину» за эту работу, но Эштон Кутчер его победил в этом соревновании актеров-неудачников. Но детям понравился как сам Гулливер, так и Джек Блэк, поэтому он стал номинантом премии Kids Choice Awards «Любимый актер года».

10 лет назад вышел сериал «На грани» (2015), который пополнил фильмографию Джека Блэка. Это комедийный политический многосерийный фильм. В том же году актера увидели в «Ужастиках» (2015), снятых для детей.

Профессора Шелли Оберона Джек Блэк сыграл в приключенческих фильмах про культовую игру Джуманджи — «Зов джунглей» (2017) и «Новый уровень» (2019).

Tenacious D: успех в музыке

Вы можете не только изучить фильмографию Джека Блэка, но и его музыку. Так, в 1994 году Блэк основал группу Tenacious D. Его напарником стал американский актер Кайл Гэсс. Их музыкальный проект стал известен массовой аудитории благодаря участию в комедийных телешоу канала HBO.

Блэк умеет играть на акустической и электрогитаре. Талантливый Джек Блэк «коннектился» (сотрудничал) с группой Gorillaz. Он предстал в одном из их клипов, а еще поучаствовал в съемке клипа на песню Push в составе Tenacious D.

В 2019 году он представил публике свой альбом «Тайна дома с часами» на одном из популярных американских телешоу. Джек Блэк порадовал всех присутствующих и телезрителей игрой... на игрушечном саксофоне.

28 августа актер отмечает свое 56-летие. Будем ждать от Джека Блэка нового музыкального альбома и ярких киноработ!