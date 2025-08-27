Вечеринка с киви и кинзой: готовим изумрудную аджику на зиму

Вечеринка с киви и кинзой: готовим изумрудную аджику на зиму

Вечеринка с киви и кинзой: готовим изумрудную аджику на зиму

Намазать на хлеб вкусную аджику и вспомнить о лете зимой — кто этого не хочет? Сделайте блюдо еще вкуснее, добавив киви и кинзу!

Нужны: 1 кг незрелых томатов, 3–4 киви, 300 г яблок зеленых сортов, 500 г сладкого зеленого перца, 3 луковицы, 2 головки чеснока, пучок кинзы (50 г), петрушка (30 г), 2–5 стручков зеленого острого перца, 1,5 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара, фреш 1 лайма, 100 мл масла растительного, 50–70 мл столового уксуса (9%).

Прокрутите в мясорубке помидоры, киви без кожуры, яблоки без сердцевины, сладкий перец и очищенный лук. Далее аджика на зиму готовится так: измельчите блендером кинзу, петрушку, очищенный чеснок и острый перец. Соедините с овощной основой. Добавьте соль, сахар, масло и сок лайма.

Доведите аджику из помидоров до кипения, затем томите на малом огне 30–40 минут под крышкой. За 5 минут до приготовления введите уксус, интенсивно перемешайте.

Разлейте смесь в простерилизованные банки, герметично укупорьте. Переверните крышкой вниз и укутайте в плед на 24 часа. И все! Аджика с киви и кинзой готова.

Ранее NEWS.ru рассказывал, как приготовить вяленые томаты в медово-имбирной заправке.