22 августа 2025 в 17:23

Лучшее решение: готовим вяленые томаты в имбирно-медовой заливке

Оригинальная домашняя заготовка, где сладость меда и острота имбиря создают богатый вкус! Рецепт вяленых томатов в домашних условиях — на NEWS.ru.

Нужно: помидоры — 1,8 кг, масло оливковое — 180 мл, мед — 45 г, корень имбиря — 15 г (нарезанный слайсами), зубчики чеснока — 4 шт. (пластинами), соль морская — 25 г, цедра апельсина — с 1⁄2 плода, семена кориандра — 1⁄2 ч. л., сушеный розмарин — 3 веточки.

Порежьте очищенные помидоры на половинки, удалите семена ложкой. Посыпьте их солью и оставьте, чтобы они дали сок. Через 1,5 часа убираем сухой салфеткой влагу и отправляем томаты в духовку, разогретую до 95 градусов Цельсия.

Сушите вяленые помидоры в домашних условиях с приоткрытой дверцей 5–7 часов. В ковше подогрейте масло до 60–70 градусов Цельсия, снимите с нагрева и отправьте туда имбирь, чеснок, цедру апельсина, кориандр и розмарин.

Дайте настояться массе до полного охлаждения. Введите мед, размешайте. В простерилизованные банки кладем веточки розмарина, помидоры, имбирь, чеснок.

Ранее NEWS.ru рассказывал о том, как готовить помидоры в томатном соке.

