Пожалеете, что не приготовили больше: рецепт помидоров в томатном соке

19 августа 2025 в 23:21

Хотите вспоминать лето зимой? Мы тоже! Так давайте вместе приготовим помидоры в томатном соке. Это будет просто бомба!

На 3 литра нужно: свежие помидоры (крепкие, без повреждений) — 2–2,5 кг, томатный сок (натуральный) — 1,5 л, соль каменная — 1 ст. л., сахарный песок — 2 ст. л., уксус столовый — 2 ст. л. на банку. Еще надо подготовить пряности: лаврушка (2 листа), душистый перец (5 горошин), чеснок (2 дольки), зонтики укропа.

Помидоры в томатном соке готовят так: чистые овощи режем на дольки, доводим сок до кипения, добавляем соль и сахар, провариваем 3 минуты. На дно стерилизованной банки выкладываем специи, плотно укладываем томаты.

Заливаем кипящим домашний томатным соком помидоры, оставляя 1 см до края. Накрываем стерилизованной крышкой, герметично укупориваем, переворачиваем, утепляем на сутки наши вкуснейшие помидоры в томатном соке.

И все! Приятной вам зимы! У NEWS.ru вы также можете узнать необычный рецепт хреновины — с лесными ягодами.

общество
кулинария
домашние заготовки
рецепты
Алина Ясинская
