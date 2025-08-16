Одна ложка — и вы в могиле: рецепт хреновины с лесными ягодами

Этот будоражащий соус знают все. Да-да, мы о хреновине! Хотите рецепт самой ядерной? Приятное дополнение — лесные ягоды. Подробности — на NEWS.ru.

Нужны: спелые томаты — 1,5 кг, свежий корень хрена — 100 г, ароматный чеснок — 100 г, дикоросы (брусника/черноплодка/кизил) — 200 г, соль — 1 ст. л., тростниковый сахар — 1-2 ст. л., яблочный уксус — 1 ст. л. (если захочется).

Итак, вот вам подробный рецепт хреновины на зиму: томаты бланшируем, удаляем кожицу, измельчаем. Корень хрена и чеснок очистить, перемолоть, а лесные ягоды перетереть через сито. Соединить все ингредиенты, приправить.

Распределяем нашу хреновину в простерилизованные банки и храним при +4 °С. Будет очень остро и вкусно, обещаем!