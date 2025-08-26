Крис Пайн: биография и лучшие роли

Смотрели фильм «Звездный путь»? Наверняка вам понравился Крис Пайн. Харизматичный красивый актер, снимающийся в американских фильмах. В какой семье он рос, что повлияло на его выбор профессии? Полная биография Криса Пайна — в материале NEWS.ru.

Детство и первые роли

Крис Пайн является конвенционально красивым мужчиной, о чем говорит количество поклонниц актера. Будущий актер появился на свет в Лос-Анджелесе 26 августа 1980 года. Его мама на тот момент работала психотерапевтом, оставив актерскую карьеру. Но не только она блистала на экране, но и отец Криса, и даже его бабушка.

Мальчик со школьной скамьи показал себя любознательным ребенком, особенно любил изучать иностранные языки и литературу. Студенческая жизнь Криса Пайна проходила в Калифорнийском университете, где он с головой погрузился в изучение английского. Дальше парень перебрался в Великобританию, увлечение лингвистикой не отпускало его.

А еще так же сильно его притягивала сцена. Крис Пайн активно выступал еще на школьных подмостках. Актерский потенциал у мальчика можно было заметить уже в те годы. Став студентом, парень не перестал играть: в годы обучения в университете он нередко участвовал в театральном фестивале в Беркшир-Хиллс.

Крис Пайн: биография, карьера и личная жизнь актера Фото: Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Длинный путь Криса Пайна к звездам

Фильмография Криса Пайна многогранна. Начинал он с сериалов. Первым его проектом стала «Скорая помощь» (1994–2009), где ему досталась эпизодическая роль. Старт был дан — Крис умел себя подать, притягивая людей своей легкой манерой общения. Его приятная внешность вкупе с прекрасными атлетическими данными также были высоко оценены в мире кино.

Первым серьезным проектом для Криса Пайна стала мелодрама «Дневники принцессы 2: Как стать королевой» (2004). Он сыграл возлюбленного главной героини. Коллегой Криса на этих съемках была Энн Хэтэуэй. Начинающий актер остался незамеченным, хотя кинокартина была оценена достаточно высоко и кинокритиками, и массовым зрителем.

Голубоглазый парень, обласканный калифорнийским солнцем, через два года блеснул в остром боевике «Козырные тузы» (2006). По мнению некоторых кинокритиков, этот фильм Джо Карнахана стал ровней работам признанных мэтров кино, таких как Гай Ричи и Квентин Тарантино. Крис Пайн сыграл в этой истории одного из наемных убийц.

Постепенно фильмография Криса Пайна начала пополняться и другими интересными проектами. Во время съемок задорного боевика он успел сняться и в другом проекте. Из киллера актер перевоплощался в героя романтической кинокомедии «Поцелуй на удачу» (2006), где Пайн сыграл вместе с Линдси Лохан.

В 2006 году Крис Пайн согласился на «Свидание вслепую». Ему досталась роль незрячего молодого человека, который отчаянно бродил по миру в поисках родственной души. Актерский труд калифорнийского красавца был высоко оценен журналистами. Потомственному лицедею присудили приз «Лучшая роль в фильме, который в противном случае было бы незачем смотреть».

Фильмография Криса Пайна Фото: PLANET PHOTOS/Global Look Press

Крис Пайн уверенно двигался к своей цели — получить признание в мире кинематографа. Центрального персонажа в ленте «Значит, война» (2012) американский лицедей отыграл блестяще. В этот раз на съемочной площадке ему довелось поработать с такими признанными звездами мирового кино, как Том Харди и Риз Уизерспун. В этой истории он был одним из лучших агентов ЦРУ, который влюбился в ту же девушку, что и его напарник, которым на время стал Харди.

В 2009-м Пайн получил приглашение сняться в фильме по мотивам произведения «Искусство делать деньги». Съемки ленты долго откладывались, и в результате работа над фильмом началась только через пять лет. Затем в фильмографии Криса Пайна появился «Джек Райан: Теория хаоса». Актер исполнил главную роль сотрудника ЦРУ под прикрытием и аналитика в финансовой сфере. Смотрели этот боевик?

«Звездный путь» и другие крупные проекты

Бешеную популярность Крис Пайн получил после того, как стал супергероем в киновселенной DC. Он присоединился к проекту в 2017 году. Первой его «супергеройской» работой стала роль капитана Стива Тревора. Пайн работал с Галь Гадот, отлично сыгравшей красавицу с амазонским нравом. Этот фильм заработал в прокате $820 млн.

Гадот и Пайн встретились позже в сиквеле «Чудо-женщина: 1984» (2020), сыграв тех же героев. Через два года Крис Пайн вернулся к своему амплуа шпиона в фильме «Все старые ножи» (2022). Зрители восприняли эту работу довольно прохладно. Их не впечатлил даже блестящий труд дизайн-постановщика фильма Маркуса Роулэнда, несмотря на то что за свою работу он получил приз как лучший кинохудожник. Предлагаем посмотреть: может, вы оцените художественный взгляд Роулэнда?

Комедийно-детективный фильм «Чистильщик бассейнов» был снят два года назад, в 2023 году. Этот кинопроект пополнил копилку фильмографии Криса Пайна. В этой истории актер не только сыграл центрального персонажа, но и взялся за фильм как сценарист и режиссер.

Закрепиться в мировой киноиндустрии Крису Пайну удалось, появившись в фильмах «Звездный путь». Калифорнийский алмаз засиял в киновселенной DC, что не могло остаться незамеченным. Крис Пайн воплотил эту роль в перезапуске франшизы 2009 года и последующих фильмах 2013 и 2016 годов.

Жизнь Криса Пайна Фото: Paramount Pictures/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Личная жизнь актера

Что же с личной жизнью Криса Пайна? Поклонницам и поклонникам интересна не только его киношная карьера, но и другие стороны его личности. Правда, звезда Голливуда не любит делиться такими подробностями. Но несложно догадаться, что Крис Пайн не обделен женским вниманием.

Что мы знаем о его делах сердечных? У Криса Пайна в его «личной» биографии был роман с актрисой Одриной Пэтрид. Они познакомились в 2009-м на церемонии вручения премии ShoWest Awards. Звезды горели вместе слишком ярко и, как призналась позже бывшая пассия Пайна, сияли совершенно в разные стороны.

Следующей девушкой, с которой был замечен Крис, стала коллега по цеху Оливия Манн. В любовные сети позже попала и модель Доминик Пик. Это был яркий роман, который, однако, так и не перерос в нечто большее.

Девушки стояли в очереди, чтобы завоевать внимание голубоглазого обольстителя. Среди желающих папарацци заметили также певицу и модель исландских кровей Айрис Бьорк. Однако с исландской красавицей сердцеед порвал, о чем публично заявил на крупном американском шоу.

Звезда «Стартрека» через год после расставания с Бьорк был замечен с актрисой Зои Кравиц — дочкой музыканта-легенды Ленни Кравица. После этого Пайн крутил роман с телеактрисой Вэйлой Блум, а затем переключился на танцовщицу и актрису Софию Бутеллу. Она играла вместе с ним в ленте «Стартрек: Бесконечность».

Личная жизнь Криса Пайна пестрит романами с красотками, одной из которых была и британская актриса Аннабелль Уоллис. Они встречались целых четыре года. Союз распался в 2022-м, а через год актера засняли в Италии с загадочной брюнеткой. Ею оказалась девушка по имени Кина Скай Венгер, которая на 15 лет моложе Пайна. Вместе в публичном месте их увидели в 2024 году.

Крис Пайн покоряет не только киноиндустрию, но и сердца девушек. В день рождения актера, 26 августа, пожелаем ему дальнейших успехов в чем бы то ни было!