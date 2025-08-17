День Воздушного флота: гордость России

День Воздушного флота России в 2025 году празднуется 17 августа. А ежегодно его отмечают в третье воскресенье последнего месяца лета. Как же зародился этот праздник и кто приложил руку к тому, чтобы сегодня мы отмечали его? Подробнее об истории, музеях, посвященных авиации, — в материале NEWS.ru. Также мы расскажем, что нужно, чтобы стать пилотом. Это вполне возможно!

История гражданской авиации

Гражданская авиация в нашей стране появилась очень давно, еще в начале прошлого столетия. К ее развитию приложили руку и император Николай II, и «отец народов» Иосиф Сталин. Первым шагом стало формирование военно-воздушных сил в 1912 году. Именно тогда был создан Всероссийский аэроклуб, организовывались самые первые занятия для студентов вузов, посвященных авиации. Можно считать это точкой отсчета.

Уже в Советском Союзе Иосиф Сталин постановил, чтобы в стране праздновался День воздушного флота. Чествовали ученых, авиационных конструкторов, летчиков и остальных причастных к авиационному делу.

В 1930-е годы стали массово строить боевые модели и воздушные судна других типов. Строительство было запущено после того, как Советский Союз создал и продемонстрировал миру свою первую модель вертолета. Воздушное судно было экспериментальным.

В 1931 году был построен первый аэропорт в СССР, на Ходынском поле в Москве. Гражданская авиация начала активно развиваться, поэтому появилась необходимость контролировать воздушные линии. Для этого было создано общество «Добролет».

Когда война закончилась, в стране стали производить реактивные и скоростные самолеты. Уже в 1950-е годы в СССР начался выпуск сверхзвуковых самолетов, параллельно советские специалисты начали осваивать вертолетостроение. Сетей авиалиний становилось все больше, в том числе международных. В это же время уже вовсю строились аэропорты по всей стране.

День Воздушного флота — 2025: история праздника и современная авиация Фото: Александр Моклецов РИА Новости

Поворотным событием для СССР стало вступление в Международную организацию гражданской авиации. Это случилось в 1970 году. После этого советские граждане могли летать практически по всему миру. Для перевозки использовались самолеты «Аэрофлота», который был основан еще в 1923 году.

До 1980 года День Воздушного флота отмечали 18 августа. После того как СССР распался, праздник не отмечали 12 месяцев, но в 1993 году традицию возобновили. Дату празднования Дня Воздушного флота было решено поменять, она стала «плавающей». Теперь праздник отмечается в третье воскресенье августа.

Легендарные советские самолеты

Какие самолеты были лучшими в СССР и Российской империи? Первый в списке — С-22 «Илья Муромец» (1913). Это был первый в мире самолет со всеми удобствами: там оборудовали не только туалет, но и ванную, спальни. Не поверите, но на «Илье Муромце» даже можно было гулять по крыше. Этот же самолет также стал первым бомбардировщиком.

Советский самолет У-2 (1927; после 1944 года — По-2) называли «летающей партой». На нем обучились десятки тысяч летчиков. Эта модель была достаточно простой, чтобы освоить пилотирование. У-2 является самым массовым в мире бипланом.

«Небесный тихоход», он же кукурузник, У-2 пригодился также в сельском хозяйстве. Кроме того, он был ночным бомбардировщиком, и именно на нем летали разведчики. Американцы говорили, что он был неуловим. Особенность этой модели была в том, что самолет летал низко и мог маскироваться в верхушках деревьев. У-2 — первый самолет-невидимка.

Современные российские лайнеры

На каких самолетах сейчас перевозят пассажиров? Вот список популярных моделей:

SSJ New (Sukhoi Superjet 100). Он встал на замену старым моделям. Перевозит от 87 до 98 человек.

МС-21 («Магистральный самолет XXI века»). Это воздушное судно гораздо легче остальных и бережет топливо благодаря современной конструкции. В него помещается от 150 до 211 человек.

Ил-96-300 и Ил-96-400М. Это дальнемагистральные самолеты, способные перевозить до 300 и до 370 пассажиров соответственно.

Когда отмечается День Воздушного флота России Фото: Майя Машатина /РИА Новости

Ту-214. Среднемагистральный самолет, который также входит в состав российских пассажирских самолетов.

Ил-114-300. Региональный турбовинтовой самолет, предназначенный для замены устаревших моделей на местных авиалиниях.

Как стать пилотом?

Как быть, если хочется, чтобы День Воздушного флота России стал вашим профессиональным праздником?

Будущий пилот должен пройти строгую медицинскую комиссию (ВЛЭК) и психологическое тестирование для оценки пригодности к полетам. Конечно же, нужно получить образование. На пилотов учат не только в вузах (СПбГУ ГА, УИ ГА), но и училищах и колледжах (Омский летно-технический колледж, Бугурусланское летное училище).

Еще одно необходимое требование, чтобы стать пилотом, — получение специальных лицензий и сертификатов. Далее будущий летчик должен налетать определенное количество часов и получить доступ к работе.

Авиационные музеи страны

Какие музеи в России посвящены авиации? Вот список главных мест, где можно вдохновиться и узнать историю авиации:

Центральный музей Военно-воздушных сил (Монино, Московская область). Считается одним из крупнейших в стране авиационных музеев.

Музей ЛИИ им. М. М. Громова (Жуковский, Московская область). Музей посвящен истории испытаний авиационной техники.

Музей Дальней авиации (гарнизон Дягилево, Рязань). Можно увидеть самолеты-ветераны, включая стратегические бомбардировщики.

Музей истории гражданской авиации Башкортостана (административный корпус международного аэропорта Уфа). Экспозиция рассказывает об истории развития отрасли в регионе.

Центральный дом авиации и космонавтики (Москва). Экспозиции посвящены истории авиации и космонавтики.

История Дня Воздушного флота России Фото: Сергей Пятаков /РИА Новости

