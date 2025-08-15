Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 15 августа 2025 года

Отвлекитесь от работы и домашних дел — настало время праздников! NEWS.ru продолжает рассказывать о том, чему радуется мир и какие установлены памятные даты. Сегодня копнем глубже в 15 августа!

Что за праздники отмечают сегодня в России и мире?

Какой сегодня день? Археологи ждут поздравлений от вас 15 августа, фанаты вспоминают легенду русского рока Виктора Цоя. Кто-то еще не забывает в этот день расслабиться и поесть лимонный пирог с безе. Кстати, «поаллокайте» сегодня кому-нибудь в трубку!

Памятные даты и исторические события 15 августа

Сегодняшний день полон интересных историй и фактов. Давайте расскажем о некоторых из них!

Фуршет в честь копателей

Что отмечают сегодня в России? Этот день посвящен археологам. Это праздник не только тех, кто профессионально копает, но и тех, кто обожает эту науку и занимается раскопками в свое удовольствие. Идея для интерактива сегодня: закопать своему археологу подарок во дворе у дома, пускай найдет!

15 августа — какой сегодня праздник отмечают в России и мире Фото: Shutterstock/FOTODOM

О Викторе Цое

15 августа отмечается день памяти Виктора Цоя. Он погиб в эту дату в 1990 году. Его жизнь трагически оборвалась в автомобильной аварии. Группа «Кино», в которой он играл, существует по сей день, а его музыку слушает уже не одно поколение меломанов.

Необычные праздники и интересные факты

NEWS.ru не только напоминает об известных всем торжествах, но и каждый раз рассказывает о необычных праздниках. Вот вы знали, например, что есть специальный день для расслабления?

Только чил, ребята

Что сегодня отмечают в мире? 15 августа попросите у своего начальника отгул, ведь нужно как следует порелаксировать! Наше общество трудоголиков просто нуждается в паузе и таком необычном празднике, как День расслабления.

«Позвони мне, позвони»

Еще один интересный праздник — День «Алло». Как появилось это телефонное приветствие? Американский изобретатель Томас Эдисон предложил использовать это слово в 1877 году. Слову «алло» 148 лет, представьте!

Что случилось 15 августа Фото: Raimund Franken/Global Look Press

Церковные и религиозные праздники сегодня

Верующие сегодня не просто говорят «алло», как все остальные разговаривающие по телефону, но и посещают храм. Зачем? У них сегодня важный религиозный праздник — День памяти блаженного Василия, Христа ради юродивого, Московского чудотворца.

Именины и день ангела 15 августа

Если мы говорим о религиозных праздниках, то давайте расскажем, у кого сегодня именины. День ангела 15 августа у Люциллы, Екзуперии, Романа, Иоанна, Мавра, Платона, Кирилла. Всех перечислить не сможем!

Этот день в истории: что произошло 15 августа?

Сегодня произошло очень много событий, которые достойны внимания! Но обо всех мы не сумеем рассказать. Подготовили для вас два интересных факта. Подробнее — в материале ниже.

Гренада

527 лет назад был открыт остров Гренада. Кем? Одним из самых великих путешественников в истории — Христофором Колумбом. В этот день в 1498 году во время своего третьего путешествия к берегам Америки он и нашел этот участок земли. Колумб назвал остров Консепсьон, но испанцы переименовали его в Гренаду, возможно, из-за сходства с испанским городом.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Петергоф

В этот день торжественно открылся Петергоф. Летняя резиденция российских императоров заработала в 1723 году. Петр I очень хотел, чтобы это место превзошло по роскоши французский Версаль. О Петергофе мы точно можем сказать — хотя бы один раз на него посмотреть нужно. Ну а вы, когда посетите бывшую резиденцию французских королей, обязательно расскажите нам, как там!

Кто умер и родился 15 августа

Очень интересные и большие личности родились в этот день. Но есть и немало таких же, кто скончался 15 августа. Их имена известны всему миру.

Кто родился 15 августа

1769 — в этот день на свет появился будущий император Франции Наполеон I Бонапарт. Великий полководец правил в период с 1804 по 1815 год.

1944 — 15 августа родился известный итальянский кутюрье Джанфранко Ферре. Его называли архитектором моды. Отличительные особенности его стиля — четкие линии и лаконичные формы.

Джанфранко Ферре Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/Global Look Press

Кто умер 15 августа

1967 — в этот день не стало бельгийца Рене Магритта. Вы наверняка видели его картины, которые заставляют задуматься о природе реальности. Художник-сюрреалист — этим все сказано.

1990 — погиб в автокатастрофе советский музыкант и поэт Виктор Цой. Он являлся лидером рок-группы «Кино», а также писал картины.