Афродизиак с дачи: аджика из черной смородины — эксклюзивный рецепт

Афродизиак с дачи: аджика из черной смородины — эксклюзивный рецепт

Афродизиак с дачи: аджика из черной смородины — эксклюзивный рецепт

Эта аджика потрясет вашего мужчину… Нужна свежая или замороженная черная смородина. Рецепт ягодной закуски с перчинкой — на NEWS.ru.

Потребуется: 300 г черной смородины, 200 г красного болгарского перца, 2–3 острых перца (по желанию), 1 крупная луковица, 4 зубчика чеснока, 2 веточки свежего розмарина, 1 ст. л. копченой паприки, 1 ч. л. зерен горчицы, 1/2 ч. л. гвоздики (молотой), 50 мл гранатового сока (или бальзамического уксуса), 2 ст. л. меда, соль, черный перец — по вкусу.

Готовим аджику на зиму из ягоды так: лук и перец обжарьте до мягкости на оливковом масле. Добавляем смородину, чеснок, розмарин и тушим 10 мин. Влейте гранатовый сок, добавьте специи, мед и проварите 5 мин. Далее пюрируем массу с помощью блендера.

Подавайте аджику охлажденной к мясу, сырам или жареной рыбе.