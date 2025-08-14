Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 14 августа 2025 года

Хотите праздники каждый день? Мы тоже! NEWS.ru продолжает рассказывать все самое интересное! Какой сегодня день? Чем запомнилось 14 августа миру? Подробности — в нашем материале.
Что за праздники отмечают сегодня в России и мире?
Какие праздники отмечают 14 августа? Например, Медовый Спас. А еще сегодня едят фруктовое мороженое, выгуливают черепах и думают о своих финансах. А теперь обо всем по порядку!
Памятные даты и исторические события 14 августа
Расскажем, почему же сегодняшний день так значим. Так, 14 августа поздравляют сотрудников Управления «К». Что это за праздник сегодня и как работает этот отдел МВД?
Стражники интернета
Сегодняшний день посвящен сотрудникам МВД, которые борются с преступлениями в сфере информационных технологий. Этот специальный отдел носит название Управление «К». В наше время не только воруют и грабят магазины, опасность подстерегает нас и в интернете! Будем бдительны.
Бережем денежки
Какой сегодня день? Он посвящен деньгам. 14 августа сводим дебет с кредитом, чтобы внезапно не оказаться без штанов. Шутки шутками, а следить за своим кошельком надо. Распределяем сегодня финансы правильно, сдерживайте себя от импульсивных покупок.
Необычные праздники и интересные факты
Сегодня ужасно интересные праздники. Есть же ведь не только профессиональные, 8 Марта, Новый год, Рождество. Например, вы знаете, что 14 августа нужно есть фруктовое мороженое?
Сладость, а не гадость
Что отмечают сегодня в мире? 14 августа посвящен самому летнему лакомству — мороженому. Сладкоежки едят в этот день фруктовое. Десерт обязательно нужно съесть и взрослым!
Церковные и религиозные праздники сегодня
С сегодняшнего дня начинается Успенский пост. Православные придерживаются его в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы. А еще сегодня Медовый Спас.
Именины и дни ангела 14 августа
О религиозных праздниках поговорили. А что же с именинами? Сегодня дни ангела у Леонтия, Маркелла, Тимофея, Софии, Елесы и Саломии.
Этот день в истории: что произошло 14 августа?
Представляете, сколько событий происходят каждую секунду? Мы тоже не представляем. Но можно заглянуть в один день и узнать интересные факты!
Телеграммы в Telegram
Какой сегодня день? Для интернет-пользователей достаточно знаменательный. Появилась новая социальная сеть, которая сейчас является ведущей. Мы про Telegram. Он был запущен в 2013 году. Проект разработали братья Николай и Павел Дуровы. Им же принадлежит идея создания «ВКонтакте».
Открытия в космосе
В 1994 году космический телескоп «Хаббл» впервые сфотографировал кольца Урана. Это произошло 14 августа. До этого момента кольца Урана были известны, но их не удавалось сфотографировать в деталях из-за их тусклости и большого расстояния до планеты.
Кто умер и родился 14 августа
Теперь о личностях, которые родились и умерли 14 августа. Среди них — талантливейший русский архитектор и два советских снайпера, отважные девушки, которые отдали жизнь за свою родину. Также расскажем об эстрадной певице РФ.
Кто родился 14 августа
1790 — в этот день появился на свет Василий Глинка. Этот человек стал маэстро петербургского классицизма. Он приложил руку к созданию Ингербургских и Смоленских ворот в Гатчине, а также руководил перестройкой особняка Румянцева в Северной столице. Обязательно обратите внимание на его работы, когда будете в Петербурге!
1983 — 14 августа родилась американская актриса Мила Кунис. Вместе с семьей девочка в возрасте восьми лет переехала из СССР в Лос-Анджелес.
Кто умер 14 августа
1942 — 14 августа героически погибли Мария Поливанова и Наталья Ковшова. Эти девушки по собственной воле присоединились к Красной армии и стали снайперами. Они совершили подвиг и посмертно удостоились звания Героя Советского Союза.
2020 — в этот день умерла заслуженная артистка РФ Валентина Легкоступова. Эта эстрадная певица подарила нам песню-хит «Ягода-малина». Она скончалась в возрасте 54 лет.