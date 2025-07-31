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31 июля 2025 в 18:17

Как страстный роман: варенье из вишни на зиму — рецепт внутри

Как страстный роман: варенье из вишни на зиму — рецепт внутри Как страстный роман: варенье из вишни на зиму — рецепт внутри Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вишневое лакомство с косточками хотите? Тогда готовим! NEWS.ru расскажет, как приготовить идеальное варенье из вишни с косточками. Оставайтесь с нами!

Понадобится: спелая вкусная вишня (везет тем, у кого дача) — 2 кг, сахарный песок — 2 кг, вода — 100 мл. Как приготовить варенье из вишни с косточками: ягоды тщательно перебрать, помыть.

В сотейнике соединить сахарный песок с водой, нагреть до полного растворения кристаллов. Альтернатива — пересыпать ягоды сахаром и оставить для выделения сока на 3–4 часа. Вишню залить горячим сиропом, довести массу до активного кипения, аккуратно снимая образующуюся пенку.

Проварить варенье из вишни на зиму 5 минут, затем полностью остудить (около 3 часов). Повторно прокипятить 10–15 минут до желаемой густоты.

Горячий десерт разлить по стерильным банкам и укупорить. Теперь вы настоящий вареньевар!

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Алина Ясинская
А. Ясинская
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