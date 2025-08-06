Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Когда от омлета уже тошнит: рецепт скрембла — будет утро во Франции

Ищете идеальный рецепт скрембла? Уже не надо шерстить интернет, потому что NEWS.ru подготовил всю информацию. Несколько простых шагов, и французское утро вам обеспечено!

Понадобятся 2-3 свежих яйца, 15 г сливочного масла, 1 ст. л. жирных сливок, щепотка соли и перца. Итак, по этому рецепту скрембла слегка взбиваем яйца и сливки венчиком. В сотейнике растопите масло на среднем огне, затем убавьте пламя.

Влейте яичную смесь и непрерывно помешивайте силиконовой лопаткой 4–5 минут. Снимите с огня, когда масса станет кремовой, но еще слегка влажной, чтобы скрембл получился сочным.

Выложите французский изыск на подогретый тост, украсьте рубленой зеленью. Как видите, рецепт скрембла очень прост!

