Очень странно, но вкусно: рецепт аджики с ананасом и имбирем

Очень странно, но вкусно: рецепт аджики с ананасом и имбирем

Очень странно, но вкусно: рецепт аджики с ананасом и имбирем

Хотите оригинальный рецепт аджики? Эта заготовка перевернет ваше понимание о домашних заготовках. Ананас, имбирь и яблоко — как вам такая компания?

Нужны: 500 г отборных томатов, 200 г разноцветного болгарского перца, 100 г жгучего перчика (по вкусу), 200 г свежего ананаса, 1 зеленое яблоко, 1 крупная головка чеснока, 50 г корня имбиря, 1 ч. л. золотистой куркумы, 1 ч. л. ароматного кориандра, 1/2 ч. л. корицы, 2 ст. л. яблочного уксуса, 3 ст. л. натурального меда, соль по вкусу.

По этому рецепту аджики нужно запечь овощи и фрукты в духовом шкафу (200 °C, 20 минут). Пюрируем блендером все ингредиенты, добавляем пряности и томим 9 минут.

Охлаждаем аджику на зиму и храним в стеклянной таре. Все! Пользуйтесь рецептом и передавайте друзьям.