Я просто в шоке: готовим огурцы на зиму с имбирем и лимоном

Я просто в шоке: готовим огурцы на зиму с имбирем и лимоном

Я просто в шоке: готовим огурцы на зиму с имбирем и лимоном

Необычная заготовка с ярким вкусом? Хотите такую? У NEWS.ru есть рецепт огурцов на зиму. Подробности — в материале.

На литровую банку нужны: мелкие огурцы — 500 г, свежий имбирь — 3 ломтика, 2 лимонных кружочка, чеснок — 2 зубчика, укроп — 1 зонтик, перец чили — 1/2 стручка. Маринад для огурцов делают так: вода — 1 л, соль — 1 ст. л., сахар — 3 ст. л., яблочный уксус — 70 мл.

Свежие огурчики погрузите в ледяную воду на 80 минут — это сохранит их упругость. Простерилизуйте банки паром или в духовке. На дно последовательно выкладывайте: тонкие слайсы имбиря, кружочки свежего лимона, очищенные зубчики чеснока, зонтик укропа и половинку острого перчика.

Для огурцов на зиму в кастрюле соедините 1 л воды, 1 ст. л. каменной соли, 3 ст. л. тростникового сахара. Доведите до активного кипения, влейте 70 мл натурального яблочного уксуса.

Плотно утрамбуйте огурчики и залейте бурлящим маринадом до горлышка. Укупорьте жестяными крышками. Переверните вверх дном, утеплите на 24 часа.