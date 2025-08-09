Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 17:38

Я просто в шоке: готовим огурцы на зиму с имбирем и лимоном

Я просто в шоке: готовим огурцы на зиму с имбирем и лимоном Я просто в шоке: готовим огурцы на зиму с имбирем и лимоном Фото: Shutterstock/FOTODOM

Необычная заготовка с ярким вкусом? Хотите такую? У NEWS.ru есть рецепт огурцов на зиму. Подробности — в материале.

На литровую банку нужны: мелкие огурцы — 500 г, свежий имбирь — 3 ломтика, 2 лимонных кружочка, чеснок — 2 зубчика, укроп — 1 зонтик, перец чили — 1/2 стручка. Маринад для огурцов делают так: вода — 1 л, соль — 1 ст. л., сахар — 3 ст. л., яблочный уксус — 70 мл.

Свежие огурчики погрузите в ледяную воду на 80 минут — это сохранит их упругость. Простерилизуйте банки паром или в духовке. На дно последовательно выкладывайте: тонкие слайсы имбиря, кружочки свежего лимона, очищенные зубчики чеснока, зонтик укропа и половинку острого перчика.

Для огурцов на зиму в кастрюле соедините 1 л воды, 1 ст. л. каменной соли, 3 ст. л. тростникового сахара. Доведите до активного кипения, влейте 70 мл натурального яблочного уксуса.

Плотно утрамбуйте огурчики и залейте бурлящим маринадом до горлышка. Укупорьте жестяными крышками. Переверните вверх дном, утеплите на 24 часа.

общество
кулинария
домашние заготовки
огурцы
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа точная дата прощания с Краско
Названа причина смерти народного артиста России Краско
Популярная российская легкоатлетка заговорила о смене гражданства
Силовики раскрыли данные полковника ВСУ, гонящего бойцов на «мясные штурмы»
Ученые создали 3D-модель страшного вируса, переносимого клещами
Критика СВО, отъезд из Белоруссии, концерт в Варшаве: куда пропал Макс Корж
Медиков встревожило состояние Розенбаума
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом прибыл на Землю
«Символ петербургского театра»: Беглов выразил соболезнования родным Краско
Двоих любителей старины заключили под стражу за археологические раскопки
Карасин рассказал, как Захарова изменила восприятие МИД
Мать футболиста Тарасова обманули на 6 млн рублей
Warner Bros. взялась за экранизацию легендарной аркады
Россиянам предложили пересчитать воробьев
Спортсмена-рекордсмена увезли на коляске после забега
Мошенники придумали новую схему для обмана с доставкой косметики
Аэропорт одного российского города снял ограничения на рейсы
Стали известны подробности ЧП с затонувшим буксиром
Щит ВСУ разгромлен, Зеленский готов к сделке: что будет дальше
Пристрастие к играм, мечты о режиссуре, дочь: как живет Дмитрий Паламарчук
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Завтрак за пять минут: эти рулеты из лаваша с сыром покорят всю семью
Общество

Завтрак за пять минут: эти рулеты из лаваша с сыром покорят всю семью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.