Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 28 августа 2025 года

Сколько праздников существует в мире? Просто не счесть! NEWS.ru предлагает сосредоточиться на сегодняшнем дне. Узнаем вместе о памятных датах, об интересных личностях и о поводах для торжеств.

Что за праздники отмечают сегодня в России и мире?

Какие праздники отмечают 28 августа? Например, сегодня погружаются в мечтания, пьют красное вино и читают комиксы.

Памятные даты и исторические события 28 августа

NEWS.ru рассказывает о важных и интересных исторических фактах. Этот блок посвящен событиям, случившимся 28 августа.

Внимание на дирижабль

Какие важные события произошли 28 августа? Например, в этот день 1908 года был организован первый полет российского дирижабля «Учебный». Запуск проводили на Волковом поле в Санкт-Петербурге. Русские инженеры сконструировали его сами без помощи иностранных коллег.

Вспоминаем юность

В этот день весь мир читает комиксы. И не в одиночку, а с компанией. Люди увлеченные собираются вместе и публично читают комиксы. Обычно такие мероприятия проводят в книжных магазинах и библиотеках.

Необычные праздники и интересные факты

Сегодня найдите повод насладиться красным вином и вспомните о своих заветных мечтах.

Вечер с красным полусладким

Что отмечают сегодня в мире? 28 августа — День красного вина. Устройте себе сегодня свидание: с друзьями, партнером или с самим собой. Возьмите бокальчик приятного напитка и отметьте приход осени. Попробуйте новый сорт вина, возможно, вам понравится. Но не советуем злоупотреблять алкоголем!

28 августа — какой сегодня праздник отмечают в России и мире Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Погружение в грезы

Необычный праздник сегодня — День мечты. Он появился после знаменитого выступления Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта». Эта речь стала символом веры в лучшее будущее. Вспомните о своих мечтах, поставьте новые цели. У вас все получится!

Церковные и религиозные праздники сегодня

У людей религиозных важный праздник сегодня — День Успения Пресвятой Богородицы.

Именины и дни ангела 28 августа

28 августа именины празднуют Иван, Алексей, Антон, Николай, Петр, Илья, Михаил, Сергей, Степан, Дмитрий и Вячеслав.

Этот день в истории: что произошло 28 августа?

NEWS.ru расскажет о том, какие бедствия терпели жители Земли 28 августа в разные годы и века.

Извержение вулкана в XIX веке

Что случилось 28 августа? В 1883 году порядка 36 тысяч человек в Индонезии погибли. В этот день произошло извержение вулкана Кракатау. В результате мощных взрывов был уничтожен остров. Впоследствии возникло цунами. Это было одно из самых громких и разрушительных событий в истории Земли.

Смертоносный тайфун в Гонконге

28 августа 88 лет назад в Гонконге произошла катастрофа, в которой погибло около 15 тысяч человек. В истории города это самое серьезное стихийное бедствие, вызванное мощнейшим тайфуном, который прозвали «Великим».

Кто родился 28 августа Фото: Dr. Wilfried Bahnmüller/imageBROKER/Global Look Press

Кто умер и родился 28 августа

Какие выдающиеся личности родились и умерли в этот день? Сегодня расскажем о немецком писателе и советском актере, которые оставили след в истории.

Кто родился 28 августа

В этот день в 1749 году родился Иоганн Гете. Это известный немецкий писатель и поэт, который написал произведение «Фауст», знакомое многим. Эту поэтическую драму считают одной из самых значимых в мировой литературе.

Кто умер 28 августа

1996 — 28 августа не стало советского актера Романа Хомятова. Он был заслуженным артистом РСФСР. Вы могли видеть его в таких фильмах, как «Сын чемпиона» (1979), «Гражданин Лешка» (1980), «Затянувшийся экзамен» (1986) и других кинопроектах.