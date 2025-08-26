Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 26 августа 2025 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 26 августа 2025 года

Праздников на свете невероятное количество. Вы просто не сможете сосчитать. Но NEWS.ru расскажет вам о нескольких! Фокус будет сделан на 26 августа. Что же интересного происходило в этот день несколько лет и веков назад? Подробности — на NEWS.ru.

Что за праздники отмечают сегодня в России и мире?

Какой сегодня день? Весь мир думает о брошенных собаках, секретиках, сладкоежки едят вишневое эскимо, а еще 26 августа отмечается День равноправия женщин.

Памятные даты и исторические события 26 августа

Что же случилось в этот день, какими интересными фактами пестрит 26 августа? Об этом вам с радостью расскажет NEWS.ru.

Сегодня — о собаках

Праздников 26 августа много, но этот особенно важен. Жители планеты отмечают День собак. Этот неофициальный праздник появился в Америке. Его суть — привлечь внимание к проблемам брошенных и бездомных собак, а также отдать дань уважения верным четвероногим спутникам человека.

О женских правах

Какой сегодня день? 26 августа отмечается День равноправия женщин в Америке. Он связан с памятной датой — с днем принятия 19-й поправки к американской конституции. Она предоставила американкам избирательное право. Этот праздник был учрежден 54 года назад. Благодаря этой поправке женщины еще больше продвинулись к тому, чтобы получить равные права в мире, где голос всегда был у мужчин.

Необычные праздники и интересные факты

Праздников очень много на свете, в особенности необычных. В честь чего такого необычного сегодня устраивают торжества люди? Давайте поговорим об этом!

Едим эскимо с вишней

В этот день сладкоежки скупают тонны эскимо. Но обязательно с вишней! А почему бы и нет? Сегодняшний рабочий день может скрасить только оно — вкуснейшее мороженое! Купите себе и любимым коллегам и съешьте в обеденный перерыв.

Какие необычные праздники 26 августа Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

День секретиков

Многие из нас, когда были детьми, закапывали клады. Обычно выкапывалась небольшая ямка в земле, туда клали обертку от конфеты, а сверху, чтобы она лежала лучше, помещали кусочек стекла. Его нужно было положить так, чтобы спрятанный фантик блестел при солнечных бликах. Сегодня можно зарыть еще один такой клад!

Церковные и религиозные праздники сегодня

Пока обычные люди празднуют день в честь мороженого с вишней, верующие соблюдают Успенский пост. Сегодня проходит 13-й день.

Именины и дни ангела 26 августа

О религиозных праздниках поговорили. Теперь настало время обсудить и именины. У кого день ангела сегодня? Таких людей много, поэтому мы назовем только нескольких: Ипполит, Иаков, Василий, Максим, Тихон, Ксения, Евдокия.

Этот день в истории: что произошло 26 августа?

26 августа — очень интересный день! Почему? NEWS.ru расскажет о двух фактах этого дня, которые повлияли на мировую историю!

Первые эсэмэски

Какой сегодня день? 167 лет назад была отправлена первая новость телеграфом. Это случилось благодаря успешному запуску первого трансатлантического телеграфного кабеля. Сообщения отправили между Европой и США.

26 августа — какой сегодня праздник отмечают в России и мире Фото: Shutterstock/FOTODOM

Привет из прошлого

26 августа 1903 года палеонтолог Отто Хаузер обнаружил прекрасно сохранившийся скелет кроманьонца. Его нашли во время раскопок на юго-западе Франции. Этот скелет нам известен под названием «кроманьонец Хаузера».

Кто умер и родился 26 августа

NEWS.ru расскажет сегодня о поэтах, которые родились и умерли в этот день. Один из творцов был убит, а другой скончался от гриппа во время эпидемии испанки.

Кто родился 26 августа

1880 год — в этот день родился французский поэт Гийом Аполлинер. Его знал свет как одного из самых крупных деятелей европейского авангарда начала XX века. Его наиболее популярные работы — сборники «Алкоголи» и «Каллиграммы». Этот человек придумал термин «сюрреализм».

Кто умер 26 августа

1921 год — 26 августа в Петрограде расстреляли русского поэта Николая Гумилева. Его обвинили в участии в антисоветском заговоре. Реабилитировали творца уже посмертно, в 1991 году. Гумилев стоял у истоков школы акмеизма.