Это экстаз: лечо из перца на зиму «Рататуй» — мужу понравится

Порадуйте себя и близких необычной домашней заготовкой! NEWS.ru предлагает рецепт лечо на зиму из перца, цукини и баклажанов.

Что нужно: болгарский перец (2 кг), томаты сорта «дамские пальчики» (2 кг), баклажаны и цукини (по 1 кг), красный лук (1 кг), морковь (0,5 кг), чеснок, масло оливковое (300 мл), яблочный уксус 6% (100 мл), морская соль мелкого помола, тростниковый сахар, смесь прованских трав.

Пюрируем томаты блендером, шинкуем перец соломкой, цукини и баклажаны — кубиками размером 1,5 см, лук — полумесяцами, морковь натрите на терке по-корейски.

Пассеруйте лук и морковь в масле до золотистости. Влейте томатное пюре, добавьте соль, сахар, прованские травы. Далее лечо из перца готовится так: загружаем перец, томим под крышкой 12 минут. Добавляем цукини и баклажаны. Держите на медленном огне 35 минут до мягкости овощей.

За 3 минуты до окончания готовки положите давленый чеснок, в финале введите яблочный уксус. Разложите это необычное лечо по стерилизованным банкам, закрутите жестяными крышками, переверните и укутайте пледом на 24 часа.

Ароматная заготовка со средиземноморским акцентом готова! Ранее NEWS.ru давал рецепт вяленых помидоров с медом и розмарином.