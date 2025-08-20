Со вкусом карамельки: рецепт вяленых помидоров — нужен мед и розмарин

Хотите побаловать себя и родных чем-нибудь необычным? NEWS.ru знает, что вам предложить! Рецепт вяленых помидоров на зиму в карамельном сиропе — в нашем материале.

Нужно: 2 кг помидоров (рома/черри), 5 ст. л. «подарка» от пчел, 6 ст. л. масла виноградной косточки, 4 веточки розмарина, 7 зубков ферментированного чеснока. 1 ч. л. паприки (можно копченой, на усмотрение повара), 1/2 ч. л. горошин перца.

Сначала режем на половинки помидоры, после чего делаем сироп: растапливаем мед с маслом (50 °C), добавляем толченые приправы и рубленый чеснок. Обмакнуть томатные дольки в теплую глазурь, выложить на решетку. Чтобы вяленые помидоры получились, держим их при 90 °C 6–8 часов с конвекцией. Первые 2 часа — с приоткрытой дверцей.

Стерилизуем банки и заливаем овощи с пряностями горячим маринадом. И все! Эти необычные вяленые помидоры на зиму понравятся всей семье!

