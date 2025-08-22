Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Как очаровать мужчину: готовим релиш из огурцов — самый вкусный соус

Огуречный пикантный соус — идеальное дополнение к мясным и рыбным блюдам. NEWS.ru рассказывает о релише из огурцов. Рецепт найдете в материале!

Нужно: 500 г свежих огурчиков, 1 головка репчатого лука, 2-3 дольки чеснока, 125 мл фруктового уксуса, 50 г сахарного песка, 5 г готовой горчицы, по 3 г соли, молотого перца и паприки, 30 мл растительного масла.

Как приготовить релиш из огурцов на зиму: нашинкуйте овощи мелкими кусочками, измельчите луковицу и чесночные зубчики. Соедините подготовленные продукты с остальными составляющими, оставьте для пропитки на четверть часа.

Удалите излишки жидкости, переложите массу в стеклянную емкость, выдержите релиш из огурцов в прохладе 2–3 часа. Если хотите перчинку, то добавьте молотый чили. Все!

Ранее мы публиковали рецепт французского скрембла.

