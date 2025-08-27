День знаний — 2025
27 августа 2025 в 16:35

Бомба, а не сочетание: яблочно-луковый конфитюр с имбирем и пряностями

Бомба, а не сочетание: яблочно-луковый конфитюр с имбирем и пряностями

Секрет приготовления вкусной заготовки из яблок на зиму известен. Просто приготовьте ее по рецепту NEWS.ru! Готовим вместе яблочно-луковый конфитюр с имбирем и пряностями.

Нужно: 1 кг твердых яблок, 500 г красного лука, 30 г свежего корня имбиря, 4 зубчика чеснока, 200 г тростникового сахара, 250 мл яблочного уксуса (6%), 100 г темного изюма, 2 ст. л. зерновой дижонской горчицы, 1 ч. л. морской соли, пряности: 2 звездочки бадьяна, 5 горошин душистого перца, 1 ч. л. копченой паприки.

Эта заготовка из яблок на зиму делается так: нашинкованный полукольцами лук пассеруйте в оливковом масле до карамелизации. Добавьте кубики яблок без кожуры, натертый имбирь, измельченный чеснок, промытый изюм.

Введите сахар, уксус, горчицу, соль и пряности. Томите заготовку из яблок под крышкой на медленном огне 45–60 минут до консистенции густого джема.

Разложите домашний конфитюр в стерилизованные банки, герметично укупорьте, простерилизуйте 15 минут (для банок 0,5 л).

общество
кулинария
рецепты
домашние заготовки
Алина Ясинская
А. Ясинская
