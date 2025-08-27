Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 августа 2025 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 августа 2025 года

Что отмечают сегодня в России и мире? Праздников так много, что одного материала не хватит, чтобы о них всех рассказать. Но NEWS.ru попытается! Почему 27 августа интересный день — в нашем материале.

Что за праздники отмечают сегодня в России и мире?

27 августа вечером после работы смотрим любимый российский фильм — желательно с банановым коктейлем, и любуемся небом.

Памятные даты и исторические события 27 августа

Сегодня отмечается День российского кино. А еще сегодня лотерейки покупают.

«Ирония судьбы» без вселенной DC

Какой сегодня день? 27 августа поздравляем тех, кто создает кино в России. Это не только режиссеры, сценаристы, актеры. Представьте, сколько людей на площадке, начиная от декораторов и заканчивая охраной, создают для нас фильмы и сериалы. Поздравляем всех причастных и смотрим вечером любимое отечественное кино.

От мечты до победы

Сегодня праздник посвящен азартным играм. Увлекаться чрезмерно ими опасно, но иногда попытать удачу можно. 27 августа отмечается Международный день лотереи. Прикупите себе парочку, может, это ваш шанс выиграть миллион?

Необычные праздники и интересные факты

Сколько же необычных праздников в мире существует. Можно отмечать хоть каждый день.

Всем по банану

Так, сегодня можно организовать банановую вечеринку. Необычный праздник, посвященный популярному желтому фрукту, отмечают неофициально. Сегодня приготовьте банановый коктейльчик или просто съешьте парочку.

Созерцание прекрасного

Какие праздники 27 августа отмечают еще? Например, День пролетающих облаков. Небо так вдохновляло Айвазовского, что он написал столько шедевров! А вы любите смотреть на облака? Следующее дело по списку сегодня — провести время на свежем воздухе, наблюдая за облаками.

Какие необычные праздники 27 августа Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Церковные и религиозные праздники сегодня

Религиозный праздник 27 августа — день пророка Михея. Также у верующих сегодня заканчивается Успенский пост.

Именины и дни ангела 27 августа

У кого же сегодня именины? NEWS.ru расскажет и об этом. Дни ангела 27 августа у Николая, Владимира, Василия, Александра, Евы и Евдокии. Перечислить всех не сможем в одном материале!

Этот день в истории: что произошло 27 августа?

27 августа произошло много интересных событий, в том числе выход первого номера журнала «Крокодил». А еще в этот день случилось землетрясение на Байкале.

В СССР люди смеялись

27 августа 1922 года считается днем рождения сатирического журнала СССР «Крокодил». В этот день вышел первый номер в Москве. Советским читателям предлагались различные фельетоны, юмористические материалы, карикатуры.

Байкальское землетрясение

В этот день 17 лет назад на Байкале случилось сильнейшее землетрясение. Мощность составила 8 баллов. Эпицентр находился на дне озера. Его назвали Култукским землетрясением.

27 августа — какой сегодня праздник отмечают в России и мире Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кто умер и родился 27 августа

Сегодня родился немецкий философ Гегель и умер основатель крупнейшей отечественной цирковой группы Запашный.

Кто родился 27 августа

1770 год — в этот день родился философ-идеалист Георг Гегель. Он стоял у истоков немецкой классической философии. Ему принадлежит понятие «абсолютная идея» и диалектический метод.

Кто умер 27 августа

2007 год — 27 августа ушел из жизни Вальтер Запашный. Пожалуй, эта фамилия известна всем. Он был дрессировщиком хищных животных. Вместе с братьями он создал знаменитую цирковую группу.