Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 17 августа 2025 года

Просто представьте, сколько праздников и памятных дат приходится на один день. На самом деле целиком это очень сложно осознать. Но частично — возможно! NEWS.ru предлагает вам прочитать история одних суток — 17 августа.
Что за праздники отмечают сегодня в России и мире?
Какой сегодня день? В России свой профессиональный праздник отмечают сотрудники авиации, отмечен красным в календаре день создания ВОИ (объясним чуть позже, что это за аббревиатура). Еще люди наблюдают за проснувшимися улитками и акцентируют свое внимание на лысых ежах.
Памятные даты и исторические события 17 августа
Расскажем, чем же интересен этот день. Во-первых, сегодня отмечают праздник сотрудники авиации, а еще установлена памятная дата в честь создания общества инвалидов в России.
Авиации привет
17 августа в России отмечается профессиональный праздник тех, кто работает в авиации. День Воздушного флота празднуют пилоты, авиадиспетчеры, бортпроводники и другие сотрудники аэропортов, заводов. Поздравим же их! Без этих людей мы не смогли бы летать.
Поддержка инвалидов
Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) было основано в РСФСР в этот день в 1988 году. Основной задачей представителей этой организации является всемирная помощь людям с инвалидностью. Например, в отстаивании ущемленных прав, а также при реинтеграции в социум. Официальный девиз общества: «Вместе мы сможем больше!»
Необычные праздники и интересные факты
Существует море праздников, в том числе необычных. Если устали от 8 Марта и Нового года, предлагаем пополнить свой календарь другими радостными событиями!
Покажут свои усики
Застенчивые улитки рано или поздно выходят на свет. Прячась в своем домике, они еще больше притягивают внимание любопытных людей. Ведь хочется узнать, как у нее все устроено, правда? Необычный праздник в честь моллюсков устраивают 17 августа. Если метафорически выразиться, то этот день как знак для нас, что нужно иногда вылезать из своей раковины.
Лысые под угрозой
Что сегодня отмечают в мире? День лысых ежиков. Они могут потерять иголки из-за болезней, например таких, как стригущий лишай, что делает их очень уязвимыми. Праздник напоминает о том, как важно беречь редкие и вымирающие виды животных. Лысые ежики — тоже ежики, но с лысиной.
Церковные и религиозные праздники сегодня
Сегодня четвертый день Успенского поста. Он длится две недели, это самый короткий по времени пост. Он начинается каждый год в один и тот же день — 14 августа. Верующие в течение этого поста отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы.
Именины и дни ангела 17 августа
Сегодня именины у несколько людей, но, к сожалению, мы не сможем перечислить их всех в одном материале. Скажем только, что сегодня дни ангела отмечают Дарии, Евдокии, Димитрии, Дионисии и Константины.
Этот день в истории: что произошло 17 августа?
Это невероятно: сколько событий происходит изо дня в день. История пишется прямо сейчас!
Русско-шведская война
17 августа 1808 года русские и шведы вступили в схватку у финляндского города Алаво. Противники одержали победу, поскольку их было гораздо больше, несмотря на то что отечественными войсками командовал генерал Николай Раевский.
Первая смерть под колесами автомобиля
17 августа 1896 года в Лондоне случилось первое ДТП, в котором погиб человек. Жертвой стала Бриджит Дрисколл, 44-летняя женщина скончалась на месте. В суде не посчитали нужным возбуждать уголовное дело против водителя, так как присяжные решили, что это происшествие случайное.
Кто умер и родился 17 августа
Удивительно, сколько интересных личностей родилось и умерло в один день. Расскажем о некоторых из них!
Кто родился 17 августа
1942 год — в этот день родился Муслим Магомаев. Это советский и азербайджанский оперный и эстрадный певец, о котором вы точно знаете.
1960 год — 17 августа празднует свой день рождения американский актер Шон Пенн. Вы могли его видеть в фильмах «Быстрые перемены в школе Риджмонт Хай» (1982), «Плохие парни» (1983), «В упор» (1986).
Кто умер 17 августа
1768 год — умер Василий Тредиаковский, писатель, придворный поэт при императрице Анне Иоанновне.
1978 год — в этот день скончалась советская актриса Вера Марецкая. Она играла в театре и кино в СССР. Среди наиболее известных ролей в фильмах — образы Александры Соколовой в фильме «Член правительства» и Прасковьи Лукьяновой в фильме «Она защищает Родину».