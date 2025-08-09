Как выбрать мясорубку для дома: гид по покупке

Вы не будете жалеть о покупке, если прочтете этот материал. Мы рассказываем, как выбрать качественную мясорубку и наслаждаться котлетками собственного производства. Делаем домашние блюда из мяса и не только с комфортом, быстро, легко. Все подробности для хозяюшек и хозяев — на NEWS.ru.

Электрическая или механическая: что лучше?

Многие уже не способны представить свою жизнь без таких кухонных девайсов, как миксер, блендер, электрическая мясорубка. А кто-то вообще пользуется сейчас механической? Давайте сравним эти два вида и решим, какой сейчас наиболее актуален. Может, рано списывать со счетов свою «старушку»? Или все же нужна замена?

К слову, электрические мясорубки в зависимости от модели не только перерабатывают мясо, но и используются вместо соковыжималки, могут натереть или нашинковать овощи, способны приготовить печенье или лапшу. Ну как вам, заинтересовало?

Плюсы и минусы механической мясорубки </h3 >

Она более долговечна, так как простые механизмы редко ломаются. Механическую мясорубку можно использовать при отключении электричества, в саду, на отдыхе за городом — словом, практические в любых условиях. Ее просто разбирать и чистить. Да и стоимость механической мясорубки очевидно ниже.

Чем же может быть плоха механическая мясорубка? Она медленная, не подходит для больших объемов мяса. В ней можно сделать обычно только фарш, нет дополнительных насадок.

Как выбрать мясорубку: электрическую или механическую? Сравнение моделей-2025 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Плюсы и минусы электрической мясорубки </h3 >

Во-первых, качественная мясорубка электрического вида быстро перерабатывает большие объемы мяса. Во-вторых, не нужно крутить ручку — просто загружайте сырье. В-третьих, многие модели имеют насадки для колбас, кеббе, овощей. В-четвертых, можно менять скорость.

В чем же минусы электрической мясорубки? Очевидно, что ее невозможно использовать при отключении питания. Некоторые модели сильно шумят. За электромясорубкой надо тщательно ухаживать: чистить ножи и решетки, следить за двигателем.

Так какую мясорубку выбрать для дома? Берите механическую, если перемалываете мясо редко и в небольших количествах, цените простоту и надежность и хотите сэкономить. Покупайте электрическую, если часто готовите фарш или другие блюда с мясом, хотите сэкономить время и силы, нужны дополнительные функции (насадки для колбас, овощей).

Какой мощности должна быть электромясорубка?

На что влияет мощность мясорубки? Чем выше мощность, тем быстрее ваше устройство справится с задачей. Стойкость к перегреву — мощные мясорубки дольше работают без остановки. С качественным мясорубильным помощником вы сможете перемалывать жесткое мясо.

Чтобы выбрать качественную мясорубку и не пожалеть о покупке, нужно разобраться в ее «силовых показателях».

Мощность механических мясорубок </h3 >

У них нет двигателя, поэтому мощность зависит от качества металла (нержавеющая сталь прочнее и долговечнее), остроты ножей и решетки (чем острее, тем легче крутить), конструкции крепления (надежные присоски или струбцины уменьшают усилия).

Какая мясорубка подойдет для дома Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мощность электрических мясорубок </h3 >

Мясорубки мощностью 300–500 Вт подходят для небольших объемов (1–2 кг фарша за раз). 600–1000 Вт — оптимальный выбор для семьи из нескольких человек. Эти устройства отлично справляются с жилистым мясом, небольшими косточками, могут использоваться для овощей и других продуктов. Самые мощные мясорубки (1000–1500 Вт и более) способны перерабатывать большие объемы (3–5 кг за раз), подходят для заготовок (колбасы, кеббе) или для большой семьи.

Как выбрать мясорубку в зависимости от мощности?

Расскажем также о лучших качественных и недорогих мясорубках, которые подойдут для вашей кухни. Домашние котлеты и другие мясные блюда из самого вкусного фарша уже на подходе, осталось выбрать свою мясорубку!

Если вы часто готовите, то рекомендуем обязательно выбирать мясорубку, которая сможет перерабатывать жесткое мясо. Покупайте девайс с максимальной нагрузкой 1500 Вт. Такие могут сделать до 1,6 кг фарша в минуту. В комплекте обычно идут перфорированные диски и насадки кеббе, колбасные шнеки, шинковка, терка.

Если вам нужно обрабатывать жилистое мясо, то стоит выбрать мясорубку мощностью до 1800 Вт. За 60 секунд вы получите до 1,8 кг фарша. Еще раз напомним о системе от перегрева: она продлевает срок службы прибора.

Настоящие мясники выбирают мясорубку с пиковой нагрузкой в 2200 Вт. Такая способна делать 2,5 кг фарша за 60 секунд. Очевидный плюс: переработка даже очень жесткого мяса с прожилками.

У качественных мясорубок мощностью 2500 Вт есть от 4 до 6 скоростных режимов. На исходе с этой малышкой вы будете получать до 2,5 кг однородного фарша за минуту.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Топ-5 функций для лучших мясорубок 2025 года

Корпус у качественных мясорубок должен быть выполнен из прочного пластика, желательно, чтобы была функция обратного хода. В топ мясорубок обычно добавляют те, которые автоматически отключаются при перегреве. Кстати, есть модели с защитой от влаги — тогда вы сможете переключать режимы мокрыми руками. При этом качественные мясорубки не занимают много места — производители делают все, чтобы устройство не мешало вам на кухне.

Шнек и нож у качественной мясорубки должны быть выполнены из нержавеющей стали. И смотрите, чтобы был вместительный лоток — с ним загружать мясо будет куда удобнее, можно перерабатывать даже самые крупные куски. Стоит также при покупке уточнить у продавца, насколько сильно интересующая вас модель шумит.

Отдельно разъясним, какие перфорированные решетки лучше всего в эксплуатации. Зачем вообще их делают по несколько штук на одну мясорубку? Дело в том, что для каждого блюда нужна разная степень помола фарша: крупный, мелкий, средний. Например, для любителей бифштексов хорошо послужит решетка с крупной перфорацией, для котлет — средняя, а решетка с отверстиями самого маленького диаметра поможет в приготовлении мясных суфле и паштетов.

Теперь по поводу насадок. Есть электрические мясорубки, которые могут приготовить вам домашнюю колбасу — для этого нужна специальная насадка. Есть возможность с устройством, работающим от электричества, приготовить мясные трубочки для фаршированных кеббе, зраз, котлет.

Название насадки-соковыжималки говорит само за себя. Делайте домашний сок из фруктов, дачных ягод. Ваша гастрожизнь изменится с появлением качественной мясорубки, вот увидите. Ведь с ней можно делать даже повидло и джем!

И представьте, что мясорубки используют не только для перемалывания фарша, но и для изготовления десертов. Коржики, фигурное печенье — после мясного блюда, приготовленного своими руками, нужно что-то обязательно к чаю.

Шинковки в комплекте с электрической мясорубкой помогают вам быстро и красиво нарезать овощи. Ручная терка очевидно проигрывает в этой игре, ведь зачем напрягаться лишний раз?

Приятным дополнением к мясорубке будет отсек для хранения насадок. Они не будут разбросаны у вас по ящикам в кухонном гарнитуре. Все в одном месте, и никакого беспорядка!

Надеемся, что NEWS.ru ответил на ваши вопросы по поводу того, как выбрать мясорубку для дома. Теперь вперед за покупками, а мы продолжим писать для вас полезные материалы!