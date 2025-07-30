Самая вкусная заготовка: вяленые томаты с розмарином и пряным медом

Самая вкусная заготовка: вяленые томаты с розмарином и пряным медом

Самая вкусная заготовка: вяленые томаты с розмарином и пряным медом

Приготовим потрясающие вяленые помидоры с розмарином. Рецепт искать не надо — он уже на NEWS.ru.

Что нужно: 1 кг плотных томатов (рома или черри), 4 ст. л. оливкового масла холодного отжима, 1,5 ст. л. гречишного меда, 4 зубчика молодого чеснока, 2 веточки свежего розмарина, 1 ч. л. сушеного базилика, 4 ст. л. соли, смесь перцев.

Вяленые помидоры с розмарином и медом готовятся так: чистые томаты разрезаем вдоль, убираем перегородки с семенами. Приготовьте глазурь: соедините масло, мед, пропущенный через пресс чеснок, измельченные иголочки розмарина и базилик.

Выложите половинки томатов на решетку, обильно смажьте ароматной смесью, чтобы вяленые помидоры на зиму получились еще вкуснее. Подсушивайте при 110 °C 4–5 часов (в зависимости от сочности томатов).

Готовые вяленые помидоры на зиму переложите в простерилизованную стеклянную тару, залейте оливковым маслом с добавлением душистого перца-горошка. И все!