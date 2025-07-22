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22 июля 2025 в 14:23

Не как у всех: сладкое варенье на зиму из помидоров — готовится просто

Не как у всех: сладкое варенье на зиму из помидоров — готовится просто Не как у всех: сладкое варенье на зиму из помидоров — готовится просто Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Удивите себя и близких! NEWS.ru предлагает диковинку среди рецептов на зиму — сладкое варенье из помидоров. Как готовить это лакомство? Все подробности у нас в материале.

На 1 кг томатов нужны 900 г тростникового сахара (придает карамельный оттенок), сок и цедра 1 лайма (вместо лимона, для свежести), щепотка кардамона (для пикантности).

Помидоры надрезать крестообразно, не прокалывая. Посыпать их сахаром и выдержать 3 часа при комнатной температуре. Прогреваем будущее варенье из помидоров до 60°C (не кипятить!), остужаем. Нужно повторить этот цикл 3 раза и добавить лаймовый сок на последнем прогреве.

Ввести специи за 2 минуты до готовности и перелить в стерилизованные банки. И все! Этот рецепт варенья на зиму из помидоров очень простой. Готовьте и наслаждайтесь!

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рецепты
варенье
Алина Ясинская
А. Ясинская
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