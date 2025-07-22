Не как у всех: сладкое варенье на зиму из помидоров — готовится просто

Удивите себя и близких! NEWS.ru предлагает диковинку среди рецептов на зиму — сладкое варенье из помидоров. Как готовить это лакомство? Все подробности у нас в материале.
На 1 кг томатов нужны 900 г тростникового сахара (придает карамельный оттенок), сок и цедра 1 лайма (вместо лимона, для свежести), щепотка кардамона (для пикантности).
Помидоры надрезать крестообразно, не прокалывая. Посыпать их сахаром и выдержать 3 часа при комнатной температуре. Прогреваем будущее варенье из помидоров до 60°C (не кипятить!), остужаем. Нужно повторить этот цикл 3 раза и добавить лаймовый сок на последнем прогреве.
Ввести специи за 2 минуты до готовности и перелить в стерилизованные банки. И все! Этот рецепт варенья на зиму из помидоров очень простой. Готовьте и наслаждайтесь!