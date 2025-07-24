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24 июля 2025 в 13:54

Просто супер: маринованные лисички на зиму — хрустящие и ароматные

Просто супер: маринованные лисички на зиму — хрустящие и ароматные Просто супер: маринованные лисички на зиму — хрустящие и ароматные Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чем точно надо запастись на зиму? Конечно же, грибами! От нас рецепт вкусных лисичек маринованных. Подробности — в материале NEWS.ru.

Нужны 1 кг лисичек, 1 л фильтрованной водички, 2 ст. л. соли, 3 ст. л. сахара, 3 ст. л. соли экстра, 100 мл яблочного уксуса, 2 листа лаврушки, 10 горошин черного перца, 3 бутона гвоздики и 3 дольки чеснока.

По рецепту маринованных лисичек нужно: почистить щеткой наши грибочки, промыть, большие разрезать на несколько частей. Вливаем воду в кастрюлю и доводим до кипения. Туда нужна 1 ст. л. соли. Держим так лисички 15 минут, снимая пену.

Чтобы маринованные лисички получились ароматными, в чистой посуде соединяем воду, специи, сахар и соль. После закипания вливаем уксус. Грибы закладываем в кипящий маринад, томим 7–8 минут.

Раскладываем по стерилизованным банкам, заливаем маринадом. Укупориваем, переворачиваем, утепляем одеялом. Как видите, рецепт маринованных лисичек на зиму очень простой!

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Алина Ясинская
А. Ясинская
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