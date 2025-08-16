Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 16 августа 2025 года

Высока вероятность того, что вы удивитесь, когда прочтете этот материал. NEWS.ru продолжает рассказывать о необычных праздниках, памятных датах, а также о разных исторических событиях. Самое интересное — в нашем материале.

Что за праздники отмечают сегодня в России и мире?

Какой сегодня день? 16 августа богат на события и торжества. Внимание всего мира сейчас сосредоточено на проблеме бездомных животных, поклонники вспоминают Элвиса Пресли, а сладкоежки устраивают чаепитие с малиновым вареньем. Кто-то в пятничный вечер откроет бутылочку рома (алкоголь вредит здоровью, помните), ведь и ему посвящен отдельный праздник.

Памятные даты и исторические события 16 августа

Какие исторические события сегодня можно вспомнить? Например, смерть Элвиса Пресли. Почему именно в этот день его вспоминают? Расскажем подробнее.

Брошенные питомцы

Сегодня общественность говорит о том, как важно не бросать домашних питомцев. Из-за безответственности людей животные пребывают в ужасных уличных условиях. Более того, если ситуация ухудшится, то появится риск возникновения эпидемий.

В честь короля рок-н-ролла

Имя этого музыканта знают все — Элвис Пресли. Он умер в возрасте 42 лет. Официальная причина смерти — сердечная недостаточность. Сегодня тот самый день, когда стоит включить плейлист с песнями Пресли! Кстати говоря, он еще был актером.

Необычные праздники и интересные факты

В компании с ромчиком

Какой сегодня праздник? 16 августа можно устроить себе томный вечер с популярным алкогольным напитком — ромом. Его пьют не только в чистом виде, но и добавляют во многие коктейли. Празднуйте, но не переусердствуйте, ведь алкоголь, как все мы знаем, вредит здоровью!

Малиновое варенье

Сегодня жители планеты достают из своих закромов малиновое варенье. Сочное и сладкое угощение на основе ярких ягод сделает этот день особенным. Варенье отлично подойдет к чаю, или можно испечь пирог с малиной.

Церковные и религиозные праздники сегодня

Сегодня верующие отмечают важный праздник. Религиозные люди обводят 16 августа красным в календаре, так как это день Преподобного Исаакия Исповедника. Можете присоединиться к православному движению, если есть на то желание, и отпраздновать.

Именины и дни ангела 16 августа

А что по именинам? Давайте немного расскажем и о них, но все перечислить не сможем. Дни ангела сегодня у Вячеслава, Николая, Антония, Исаакия, Далмата, Фавста и Саломии.

Этот день в истории: что произошло 16 августа?

Сегодня очень интересный день. В XVIII и XIX веках происходило такое… Тогда и сражались, и мультики создавали. Подробнее об этом — ниже.

О Смоленском сражении

В течение трех дней, с 16 по 18 августа, в 1812 году проходило Смоленское сражение. Наши солдаты оборонялись от французской армии Наполеона. Русским войскам пришлось отступить к Москве, поскольку число противников было значительно больше.

Мульт в цвете

16 августа 1930 года на свет появился первый звуковой цветной мультфильм. Его оригинальное название — Fiddlesticks. По-русски его перевели как «Чепуха». Это история о лягушонке по имели Флипа. Советуем посмотреть любителям мультиков и кинематографа в целом!

Кто умер и родился 16 августа

Вы даже себе представить не можете, сколько людей родилось в один день. Впрочем, как и мы. Давайте кратко расскажем о наиболее ярких личностях, которые умерли и появились на свет 16 августа.

Кто родился 16 августа

1920 — в этот день родился Чарльз Буковски. Он был американским писателем и поэтом, известным своим «грязным реализмом» и автобиографическим стилем письма.

1973 — свой день рождения сегодня празднует российская и белорусская актриса Юлия Высоцкая. Все мы ее знаем по программе «Едим дома!», но она также занимается и писательством.

Кто умер 16 августа

1977 — 16 августа не стало легенды в мире музыки — Элвиса Пресли. Американца любил каждый. По официальной версии, он умер от сердечной недостаточности.

2017 — в этот день ушла из жизни Кира Головко. Она была талантливой советской и российской актрисой. Народная артистка РСФСР играла в таких фильмах, как «Семейные тайны» (1999), «Любовь моя вечная» (1981), «Верой и правдой» (1979).