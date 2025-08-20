Выбираем идеальную беговую дорожку для дома

У каждого в жизни наступает то самое осознание — пора в спорт. Но в какой? Можно заниматься йогой, футболом, на лошадях кататься и выигрывать награды. А еще велоспортом, стрельбой из лука и многим другим. Многие сразу думают о тренажерном зале, где можно и вес сбросить, и мышцы подкачать.

Но как быть, если, например, вы живете за городом, где спортзала нет? Или вам комфортнее заниматься одному дома? Идеально, если условия позволяют организовать собственную тренажерку. Гантели купили, коврик для фитнеса приобретен? Следующий шаг — беговая дорожка для дома. Кардиотренировки помогут сбросить лишние килограммы и сделать тело подтянутым. Уже не терпится купить, понимаем, но давайте подойдем к покупке осознанно!

Чтобы не не жалеть о впустую потраченных средствах, разберемся, как выбрать беговую дорожку для домашних тренировок.

Механические или электрические — какие лучше?

Тренажеры для бега: их так много! Какие бывают и какие лучшие из лучших? В магазинах очень много вариантов, так много, что можно запутаться. Цены разнятся, непонятно, в чем отличия. Давайте разбираться!

Беговые тренажеры делятся на два вида: механические и электрические. В моделях первого типа предусмотрены самые базовые функции. Их преимущество — это дешевизна. Но имейте в виду, что бегать вам будет непросто, поскольку дорожка сама не двигается. Если вы только начинаете домашние кардиотренировки, то можете выбрать беговые дорожки механического типа.

На выбор спортсменам также предлагают инерционные или магнитные устройства для бега. Если купите эту беговую дорожку, то почувствуете, что полотно двигается под вами более плавно, чем на простой механической. Вы будете быстрее бежать, а еще поддерживать скорость будет легче.

Если выбрать электрическую беговую дорожку для дома, то вы получите большее удовольствие от бега. В устройство встроен электромотор, за счет которого во время тренировки будет поддерживаться равномерная скорость. Также эти модели имеют больший набор функций, что для любителей сложных тренировок является очевидным плюсом. Особенность — дороговизна, это не самые дешевые варианты на рынке.

В случае, когда вы боитесь, что беговой тренажер будет громоздким, не подойдет по размеру для вашей квартиры или дома, советуем рассмотреть компактные модели. Их можно складывать как гладильную доску и убирать, например за диван или в кладовку. Есть электрические и механические складные беговые дорожки. Стоят такие модели недорого, но имейте в виду, что на них нет поручней, которые обеспечивают безопасность в случае потери равновесия. Кстати, для складной беговой дорожки продаются колесики, чтобы ее было удобно перемещать.

Оптимальные параметры для домашнего использования

Ключевая характеристика — площадь, на которой вы будете бегать. Подберите для себя и ваших близких оптимальный вариант, подумайте, какая длина и ширина бегового полотна вам подойдет.

От ширины зависит, как вы будете располагать ноги, а от длины — какую скорость вы сможете развить. Возможно, у вас цель только быстрая ходьба, но и в этом случае все равно важно рассмотреть все критерии выбора беговой дорожки. Если вы выберете слишком узкое для себя полотно, то есть риск, что вы упадете. Если такая картина будущего вам не нравится, то выбирайте широкую беговую дорожку.

Но тут может возникнуть дилемма: да, я хочу максимально удобную дорожку, но как ее правильно вписать в свое домашнее пространство? Объясняем!

Если хотите просто ходить, то выбирайте беговую дорожку с полотном шириной 40–45 сантиметров. Если вы собираетесь заниматься легким бегом, то покупайте тренажер шириной 46–50 сантиметров. Когда вы поймете, что готовы к интенсивным занятиям и хотите функции, которые сделают ваши тренировки более разнообразными и интересными, то берите беговую дорожку с шириной полотна от 50 сантиметров.

Как понять, какая должна быть длина полотна? Измерьте свой рост! Обязательно сделайте это, чтобы тренировки стали максимально комфортными!

Итак, для спортсменов ростом до 175 сантиметров подходит дорожка длиной минимум 120 сантиметров. Если вы этого же роста, но вам нужно бегать, то покупайте тренажер длиной минимум 130 сантиметров.

Высоким людям (от 175 до 195 сантиметров) будет удобно заниматься на дорожке длиной минимум 130 сантиметров. Выбирайте полотно с этим показателем, если намереваетесь только ходить на тренажере. Если нужна дорожка для бега — от 140 сантиметров.

Для самых высоких спортсменов (ростом более 200 сантиметров) подойдет дорожка длиной 135–140 сантиметров. Но если вы хотите не просто ходить, а бегать дома, то вам нужно очень длинное полотно — от 150 сантиметров.

Итак:

Минимальный размер полотна должен составлять 120х40 сантиметров, чтобы заниматься кардиотренировками на базовом уровне.

Покупайте беговую дорожку для дома размером 135х45 сантиметров, если будете бегать со средней нагрузкой.

Для интенсивных пробежек лучше выбирать тренажер с полотном размером 140х50 см.

Лучшие модели до 50 тысяч рублей

Что еще важно учесть, чтобы выбрать беговую дорожку для дома правильно? Смотрите на характеристики двигателя. Чем больше мощность, тем больше вы сможете разогнаться. Также от этого критерия зависит, человек с каким весом может вставать на тренажер. Очевидно, что дорожка для бега с мощным мотором прослужит вам дольше. Измеряется сила двигателя в лошадиных силах, как у авто.

Лучшими беговыми дорожками для дома считаются те, у который движок объемом 2–3 л. с. Если вы профессиональный бегун и готовитесь к соревнованиям, однозначно берите тренажер этой мощности. Эти модели выбирают и продвинутые любители. В них множество программ, которые сделают ваши тренировки еще более интересными.

Беговая дорожка для дома мощностью более 1,5 л. с. также подойдет для серьезных домашних кардиотренировок. На таком тренажере можно с комфортом бегать на больших скоростях и изменять наклон полотна. На рынке представлены модели, на которых могут заниматься люди весом 100–120 кг.

На беговых дорожках с мотором мощностью от 1 до 1,5 л. с. можно бегать очень быстро: самая высокая скорость составляет 12–16 км/ч. Учитывайте при выборе тренажера, что в них есть ограничение по весу — 90–100 кг.

Если вы хотите беговую дорожку для ходьбы или легкого бега до 7 км/ч, то лучше всего купить устройство мощностью менее 1 л. с. Вам хватит этого сполна!

Добавим, что стоимость дорожки напрямую зависит от ее характеристик. Если вы планируете приобрести тренажер стоимостью до 50 тысяч рублей, выбирайте оптимальное соотношение нужных вам функций, чтобы не переплачивать.

Как правильно ухаживать за беговым тренажером?

Итак, вы уже выбрали беговой тренажер, и у вас возник вопрос, как правильно за ним ухаживать. Базовая забота о своем спортивном девайсе — убирать пыль. Лучше делать это тряпочкой из микрофибры, сухой или немного влажной. Если будет много воды, то на металлических частях беговой дорожки может появиться ржавчина. А еще есть риск испортить электронику, если перестараться.

Какие средства использовать для ухода за беговой дорожкой? Точно не берите чистящие, которые предназначены для окон, кухонь, ванных комнат. Они могут испортить полотно и части из пластика.

Чтобы ваше устройство служило вам верой и правдой, регулярно смазывайте беговое полотно. Некоторые производители кладут в комплект вместе с беговой дорожкой флакон смазки. Как именно ее использовать? Берем ватный диск, наносим небольшое количество средства в соответствии с инструкцией и протираем обратную сторону полотна. Для удобства, чтобы легко добираться до всех требующих смазки частей. можете купить флакончик с трубкой-распылителем.

Частые ошибки при выборе

Какие ошибки допускают покупатели, когда выбирают беговую дорожку? Разберем их ниже в списке:

Неправильный выбор по максимальному весу пользователя. Важно, чтобы вес пользователя был чуть меньше заявленного максимального веса беговой дорожки, в идеале — с запасом около 10–15 кг. Превышение максимального веса приводит к перегрузке двигателя и сокращению срока службы тренажера.

Недостаточная амортизация полотна. Если не учесть этот фактор, при интенсивной ходьбе или беге у вас будут изнашиваться суставы, которые, к сожалению, заменить не так просто, как беговую дорожку. Уточните этот момент, чтобы спорт приносил удовольствие, а не травмы.

Игнорирование складной конструкции. Если у вас мало места, складная беговая дорожка не будет доставлять неудобств.

Недостаточное внимание к двигателю и гарантии. Мощность двигателя должна соответствовать предполагаемой интенсивности тренировок.

Что стоит учесть еще, чтобы правильно выбрать беговую дорожку для дома? Смотрите, чтобы полотно двигалось плавно. Обратите внимание на то, целая ли беговая поверхность. Когда вы встанете на качественное полотно, то почувствуете, что оно нигде не продавливается. Если есть какой-то треск, скрежет, то подумайте, прежде чем покупать этот тренажер. Никакого скрипа быть не должно.

Проверьте, нет ли вмятин, ржавчины на металлической раме. Качество пластика также важно — он не должен быть выцветшим или, более того, треснувшим. Кнопки на беговой дорожке для дома должны нажиматься с первого раза, оцените, нет ли зависаний экрана.

NEWS.ru надеется, что вы не ошибетесь при выборе беговой дорожки и будете заниматься спортом с комфортом и удовольствием! Можно купить как новую в магазине, так и с рук. Следуйте перечисленным рекомендациям и придерживайтесь здорового образа жизни! Покупка беговой дорожки — отличное начало!

