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19 июля 2025 в 17:14

Как обжаловать штраф от военкомата: законные методы

Как обжаловать штраф от военкомата: законные методы Как обжаловать штраф от военкомата: законные методы Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Обжаловать штраф от военкомата можно, если он был наложен незаконно. NEWS.ru расскажет о нюансах этого вопроса. Все подробности — в материале.

Основания для обжалования штрафа

Есть несколько оснований, при которых можно обжаловать штраф от военкомата. Во-первых, это нарушение правил вручения повестки. Например, если ее вручили не лично в руки, были нарушены сроки ее передачи. Во-вторых, бывают случаи, когда в военкомате не учитывают состояние здоровья, возраст мужчины и зачем-то выписывают ему повестку. Нужна ли она вам тогда? Конечно же, нет.

В-третьих, в военном комиссариате работают люди. Кто-то всегда может допустить ошибку, а это является еще одним обстоятельством, которое поможет обжаловать штраф от военкомата. В-четвертых, если призывник не приходит в военкомат в указанные сроки из-за того, что болеет или ухаживает за тяжелобольным родственником, то ему не должны выписывать штраф. Его можно обжаловать, если это будет документально подтверждено.

Куда и в какие сроки подавать жалобу

Чтобы обжаловать штраф от военкомата, нужно обратиться в вышестоящую призывную комиссию, в районный суд по месту жительства или по месту нахождения военного комиссариата (подать документы в течение 3 месяцев с момента, когда стало известно о нарушении).

Можно ли обжаловать штраф от военкомата? Пошаговая инструкция на 2025 год Можно ли обжаловать штраф от военкомата? Пошаговая инструкция на 2025 год Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какие документы нужны для обжалования

Для обжалования штрафа, вынесенного военкоматом, вам потребуется копия постановления о штрафе, документы, подтверждающие вашу позицию (например, справки, объяснения, свидетельские показания), и заявление об обжаловании.

Что делать, если жалобу отклонили

Если вы сначала подали жалобу в районный военкомат и получили оттуда отрицательный ответ, то тогда обращайтесь в окружной штаб. В случае если вышестоящая инстанция отклонила ваше заявление, то иск уже нужно направлять в суд общей юрисдикции по месту жительства. Еще один вариант — помощь прокуратуры. Сотрудники надзорного органа будут проверять законность наложения на вас штрафа.

Если с первого раза обжаловать штраф от военкомата не получилось, то при повторном составлении жалобы подготовьте еще несколько доказательств того, что штраф на вас наложили неправомерно. Новые доводы могут помочь решить возникшую проблему.

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военкомат
суды
Алина Ясинская
А. Ясинская
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