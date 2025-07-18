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18 июля 2025 в 13:32

Абрикосы не забудьте: вкуснейший компот из вишни на зиму на 3 литра

Абрикосы не забудьте: вкуснейший компот из вишни на зиму на 3 литра Абрикосы не забудьте: вкуснейший компот из вишни на зиму на 3 литра Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Абрикосово-вишневый компот с лимонной свежестью станет вашим лучшим напитком в зимний период. NEWS.ru уже рассказал все подробности. Читайте у нас, как приготовить полезное питье.

Ингредиенты для 3-литровой банки: спелые абрикосы — 500 г (разрезанные пополам), свежая вишня — 200 г (можно не удалять косточки), тонкие лимонные дольки — 3-4 шт. (без семян), сахар — 200–250 г, вода — 2,5 л.

Фрукты промойте, уберите косточки из абрикосов, лимон нашинкуйте тонкими полукольцами. Далее компот из вишни готовится так: укладываем все слоями в стерильную банку. В кастрюле делаем сладкий сироп из воды и сахара и осторожно заливаем им все ингредиенты. Потом по классике: закатываем, переворачиваем и укутываем в теплое одеяло на сутки.

Рецепт компота из вишни и абрикосов на самом деле очень прост! Вкусно будет всем!

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Алина Ясинская
А. Ясинская
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