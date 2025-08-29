День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 17:34

Главе отделения ДОСААФ в Краснодарском крае вменяют ущерб на 40 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Председателю регионального отделения ДОСААФ России Краснодарского края Борису Левитскому вменяют ущерб более чем на 40 млн рублей, сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления Следственного комитета России. Он проходит по делу о злоупотреблении полномочиями. Установлено, что Левитский незаконно заключил договор аренды помещений тира по цене значительно ниже рыночной.

Левитский в 2023 году, действуя из корыстной заинтересованности и вопреки законным интересам ДОСААФ России, в нарушение организационно-правовых документов незаконно заключил договор аренды помещений Краснодарского тира по цене значительно ниже рыночной, — говорится в сообщении.

Уточняется, что Левитскому продлили срок содержания под стражей вплоть до 23 декабря. Суд удовлетворил ходатайство следователя. Расследование уголовного дела продолжается.

Левитского арестовали во вторник, 26 августа. Ему предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями. Теперь чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы. Левитский также этапирован для проведения следственных действий в Москву.

Краснодарский край
Кубань
чиновники
аресты
обвинения
коррупция
