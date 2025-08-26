Главе отделения ДОСААФ в Краснодарском крае грозит десять лет тюрьмы

Следователи предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями председателю регионального отделения ДОСААФ России Краснодарского края Борису Левитскому, как говорится в материалах дела. Обвиняемый арестован и находится в столичном СИЗО, передает ТАСС.

Предъявить Левитскому Борису Евгеньевичу обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), — сказано в документах.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Правоохранители добавили, что Левитский этапирован для проведения следственных действий в Москву.

