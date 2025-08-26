Переговоры Путина и Трампа на Аляске
26 августа 2025 в 07:57

Главе отделения ДОСААФ в Краснодарском крае грозит десять лет тюрьмы

Главу отделения ДОСААФ Левитского в Краснодарском крае арестовали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями председателю регионального отделения ДОСААФ России Краснодарского края Борису Левитскому, как говорится в материалах дела. Обвиняемый арестован и находится в столичном СИЗО, передает ТАСС.

Предъявить Левитскому Борису Евгеньевичу обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), — сказано в документах.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Правоохранители добавили, что Левитский этапирован для проведения следственных действий в Москву.

Ранее стало известно, что бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов обладал обширной коллекцией антикварного оружия, которая, согласно версии Генпрокуратуры, была приобретена на незаконные доходы. Коллекция включала 26 уникальных экспонатов, среди которых находились редкие исторические образцы. В частности, были изъяты офицерский кортик люфтваффе 1937 года, парадная шпага унтер-офицера СС образца 1936 года, а также французская морская офицерская шпага 1837 года.

Тем временем Московский арбитражный суд перенес на 2 октября рассмотрение дела о банкротстве Иванова. Отмечается, что признать осужденного неплатежеспособным требует банк ПСБ.

