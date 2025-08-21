Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Тимур Иванов до ареста успел собрать внушительную оружейную коллекцию

ТАСС: экс-замглавы МО РФ Иванов коллекционировал антикварное оружие

Тимур Иванов Тимур Иванов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов владел крупной коллекцией антикварного оружия, приобретенной, по версии Генпрокуратуры, на незаконные доходы, сообщил ТАСС источник в надзорном ведомстве. Всего в коллекции насчитывалось 26 уникальных экспонатов, включая редкие исторические образцы.

В частности, среди изъятого оказались офицерский кортик люфтваффе 1937 года, парадная шпага унтер-офицера СС образца 1936 года, а также французская морская офицерская шпага 1837 года. Кроме того, коллекция включала охотничье ружье первой трети XIX века, шпагу-трость XIX века, трость-стилет, а также американский штык 1917 года производства Remington. Наиболее древним экспонатом стала сабля французского офицера легкой кавалерии XI века.

Кроме того, Генпрокуратура России нашла у Иванова 10 антикварных книг. Среди них — «Фауст» Гете 1899 года и «Декамерон» Бокаччо 1934 года. Ведомство требует обратить в доход государства это и другое имущество, предположительно нажитое преступным путем.

Тем временем Московский арбитражный суд перенес на 2 октября рассмотрение дела о банкротстве бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова. Отмечается, что признать осужденного неплатежеспособным требует банк ПСБ.

Тимур Иванов
аресты
уголовные дела
суды
оружие
антиквариат
Минобороны РФ
