Тимур Иванов до ареста успел собрать внушительную оружейную коллекцию

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов владел крупной коллекцией антикварного оружия, приобретенной, по версии Генпрокуратуры, на незаконные доходы, сообщил ТАСС источник в надзорном ведомстве. Всего в коллекции насчитывалось 26 уникальных экспонатов, включая редкие исторические образцы.

В частности, среди изъятого оказались офицерский кортик люфтваффе 1937 года, парадная шпага унтер-офицера СС образца 1936 года, а также французская морская офицерская шпага 1837 года. Кроме того, коллекция включала охотничье ружье первой трети XIX века, шпагу-трость XIX века, трость-стилет, а также американский штык 1917 года производства Remington. Наиболее древним экспонатом стала сабля французского офицера легкой кавалерии XI века.

Кроме того, Генпрокуратура России нашла у Иванова 10 антикварных книг. Среди них — «Фауст» Гете 1899 года и «Декамерон» Бокаччо 1934 года. Ведомство требует обратить в доход государства это и другое имущество, предположительно нажитое преступным путем.

Тем временем Московский арбитражный суд перенес на 2 октября рассмотрение дела о банкротстве бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова. Отмечается, что признать осужденного неплатежеспособным требует банк ПСБ.