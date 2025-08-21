Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 17:06

У бывшего замминистра обороны нашли антикварного «Фауста» Гете

Генпрокуратура нашла у бывшего замглавы Минобороны 10 антикварных книг

Тимур Иванов Тимур Иванов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

У бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова нашли 10 антикварных книг, сообщили в ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру. Среди них — «Фауст» Гете 1899 года и «Декамерон» Бокаччо 1934 года.

Отмечается, что антикварные издания выпущены на иностранных языках. В коллекцию бывшего замруководителя ведомства также входят: Aphrodite ("Афродита") Пьера Луи 1896, Marquis de Sade. Justine ou Les malheurs de la vertu ("Жюстина, или Несчастная судьба добродетели") маркиза де Сада 1950 года и другие. Генпрокуратура требует обратить в доход государства это и другое имущество, предположительно нажитое преступным путем.

Ранее бывшему заместителю министра обороны РФ генералу армии Павлу Попову продлили срок содержания под стражей. Соответствующее решение 21 августа вынес 2-й Западный окружной военный суд. Заседание проходило в закрытом режиме. Самого генерала на нем не было — ранее он был госпитализирован.

Также Военный суд в Москве приговорил к 2,5 года колонии условно генерал‑майора Минобороны РФ Анвара Галимуллина по делу о служебном подлоге и особо крупной растрате. Также условный срок в 1,5 года получил полковник запаса Юрий Убогий.

