Суд оставил под стражей генерала Попова

Бывшему заместителю министра обороны РФ генералу армии Павлу Попову продлили срок содержания под стражей, пишет ТАСС. Соответствующее решение 21 августа вынес 2-й Западный окружной военный суд. Заседание проходило в закрытом режиме. Самого генерала на нем не было — ранее он был госпитализирован.

Продлить Попову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок по 21 ноября включительно, — говорится в судебном постановлении.

До этого Генеральная прокуратура обратилась в Пресненский суд Москвы с требованием обратить в доход государства имущество бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. В иске речь идет о недвижимости и активах, которые приобретались на неподтвержденные доходы.

Тем временем бывший начальник ГУ связи, замначальника Генштаба ВС России бывший генерал-лейтенант Вадим Шамарин дал показания по второму делу экс-начальника управления планирования связи ГУ связи генерал-майора Александра Оглоблина. Факт дачи показаний подтвердил адвокат экс-генерала Владимир Шелупахин.