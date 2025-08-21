Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 13:19

Суд оставил под стражей генерала Попова

Генерал Попов останется под стражей до 21 ноября

Павел Попов Павел Попов Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывшему заместителю министра обороны РФ генералу армии Павлу Попову продлили срок содержания под стражей, пишет ТАСС. Соответствующее решение 21 августа вынес 2-й Западный окружной военный суд. Заседание проходило в закрытом режиме. Самого генерала на нем не было — ранее он был госпитализирован.

Продлить Попову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок по 21 ноября включительно, — говорится в судебном постановлении.

До этого Генеральная прокуратура обратилась в Пресненский суд Москвы с требованием обратить в доход государства имущество бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. В иске речь идет о недвижимости и активах, которые приобретались на неподтвержденные доходы.

Тем временем бывший начальник ГУ связи, замначальника Генштаба ВС России бывший генерал-лейтенант Вадим Шамарин дал показания по второму делу экс-начальника управления планирования связи ГУ связи генерал-майора Александра Оглоблина. Факт дачи показаний подтвердил адвокат экс-генерала Владимир Шелупахин.

Павел Попов
суды
происшествия
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экономист раскрыл, почему зарплаты россиян отстают от инфляции
Один из мощных ночных прилетов по заводу на Украине попал на видео
В Госдуме рассказали, когда повысят зарплату силовикам
В России захотели повысить зарплаты работникам необычным образом
Пассажир потерял сознание и умер на борту самолета
В ГД возмутились идеей депутата Рады включить ДНР и ЛНР в границы Украины
Лавров задался вопросом о легитимности подписантов соглашений от Украины
Российские бойцы усиливают давление под Константиновкой
Россиянин ограбил ПВЗ, угрожая 17-летней работнице ножом
Мигрант-дачник замаскировал среди арбузов плантацию конопли
Валуев расстроился от безнаказанности провалившей гендерный тест боксерши
Петербургский мошенник получил срок за обман пенсионерки на 5 млн рублей
В Госдуме раскрыли истинные цели операции Израиля в Газе
Экс-чемпионка мира по боксу призвала трансгендера Хелиф вернуть золото ОИ
Удар F-16 под Курском, секретные файлы, «Айдар»: ВСУ атакуют РФ 21 августа
«Вызовет ослабление»: в Европе оценили риски принятия Украины в ЕС
Названы продукты, которые не стоит есть вместе с алкоголем
Россиянку госпитализировали после взрыва на АЗС в Новосибирске
Риелторы не смогли найти жилье клиентке с котом и попали под суд
Женщину похитили из казино, бросили в машину и несколько раз изнасиловали
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.