20 августа 2025 в 19:35

Генпрокуратура потребовала изъять имущество у экс-замминистра обороны

Прокуратура просит обратить в доход государства имущество Тимура Иванова

Тимур Иванов

Генеральная прокуратура обратилась в Пресненский суд Москвы с требованием обратить в доход государства имущество бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, передает ТАСС. В иске речь идет о недвижимости и активах, которые приобретались на неподтвержденные доходы.

Первый заместитель генерального прокурора Российской Федерации Разинкин Анатолий Вячеславович обратился в Пресненский районный суд Москвы с иском об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества Тимура Иванова, — сказано в сообщении.

Известно, что иск был подан в районный суд в среду. Документ уже зарегистрировали и передали судье. Сообщается, что ответчиками по делу могут стать лица, связанные с Ивановым.

Ранее Генпрокуратура России подала иск о запрете объединения, в которое входит бывший депутат Госдумы Магомед Гаджиев (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В иске указывается, что имущество Гаджиева и его близких на сумму почти 2 млрд рублей должно перейти в доход государства. Бывший депутат вместе с родственниками и сожительницей создал объединение, признанное экстремистским, а сам он после начала СВО уехал за границу.

