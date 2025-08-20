Генпрокуратура потребовала изъять имущество у беглого экс-депутата

Генеральная прокуратура РФ требует запретить в России деятельность объединения, куда входит экс-депутат Госдумы Магомед Гаджиев (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), передает РИА Новости. В исковом заявлении ведомства говорится, что его имущество и имущество его родственников почти на 2 млрд рублей надлежит обратить в доход государства.

Генпрокуратура установила, что Гаджиев вместе с сожительницей Ниной Колмийцевой, сыном Магомедрасулом и сестрой Раисат образовали объединение, «деятельность которого подлежит признанию экстремистской и запрету». При этом известно, что Гаджиев после начала СВО покинул Россию и начал финансово помогать украинским военизированным формированиям.

Ранее появилась информация, что у блогера Ильи Варламова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) могут конфисковать квартиру в Москве. Речь идет о двухкомнатной квартире в Северном Тушино площадью 64 квадратных метра. На жилье Варламова могли наложить арест после того, как его приговорили к восьми годам колонии по делу о распространении фейков о ВС РФ.

Тем временем российский писатель Дмитрий Быков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), объявленный в международный розыск, покинул территорию страны и прибыл в Нью-Йорк (США). Однако его текущее местонахождение остается неизвестным, о чем свидетельствуют материалы дела.