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17 июля 2025 в 12:57

В Кремле отказались оценить резонансную инициативу депутатов

Песков не стал комментировать инициативу Госдумы по запрету рекламы VPN

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Михаил Гребенщиков/РБК/NEWS.ru

Кремль не может комментировать инициативу депутатов, предложивших запретить рекламу VPN и ввести штрафы за поиск в Интернете экстремистских материалов, сообщает Telegram-канал «Вы слушали Маяк» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Он отметил, что парламентарии сами должны дать все обоснования.

Я не могу сейчас комментировать законопроект, не знаком с этой инициативой депутатов. Я с ней не знаком, не знаю деталей, поэтому не имею возможности комментировать. Единственное, что да, судя по вчерашнему и сегодняшнему дню, тема эта моментально стала весьма резонансной. По всей видимости, нужны просто объяснения этой инициативы. Более подробные объяснения, с тем, чтобы ответить на вопросы людей, — сказал Песков.

Ранее в электронной базе данных Госдумы появилась информация о принятии комитетом по государственному строительству и законодательству новых поправок, предусматривающих введение административной ответственности для пользователей интернета, осуществляющих целенаправленный поиск материалов экстремистского содержания. Предлагается взыскивать с граждан до 5 тысяч рублей.

После этого сенатор Артем Шейкин уточнил, что новые положения не будут применяться к пользователям, заходящим в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Он подчеркнул, что сам факт посещения этой социальной сети не рассматривается как административное правонарушение.

Дмитрий Песков
Кремль
экстримизм
VPN
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