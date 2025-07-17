В Кремле отказались оценить резонансную инициативу депутатов

Кремль не может комментировать инициативу депутатов, предложивших запретить рекламу VPN и ввести штрафы за поиск в Интернете экстремистских материалов, сообщает Telegram-канал «Вы слушали Маяк» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Он отметил, что парламентарии сами должны дать все обоснования.

Я не могу сейчас комментировать законопроект, не знаком с этой инициативой депутатов. Я с ней не знаком, не знаю деталей, поэтому не имею возможности комментировать. Единственное, что да, судя по вчерашнему и сегодняшнему дню, тема эта моментально стала весьма резонансной. По всей видимости, нужны просто объяснения этой инициативы. Более подробные объяснения, с тем, чтобы ответить на вопросы людей, — сказал Песков.

Ранее в электронной базе данных Госдумы появилась информация о принятии комитетом по государственному строительству и законодательству новых поправок, предусматривающих введение административной ответственности для пользователей интернета, осуществляющих целенаправленный поиск материалов экстремистского содержания. Предлагается взыскивать с граждан до 5 тысяч рублей.

После этого сенатор Артем Шейкин уточнил, что новые положения не будут применяться к пользователям, заходящим в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Он подчеркнул, что сам факт посещения этой социальной сети не рассматривается как административное правонарушение.