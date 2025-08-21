Суд отложил на октябрь вопрос о банкротстве бывшего замглавы Минобороны Суд перенес рассмотрение дела о банкротстве замминистра обороны Иванова

Московский арбитражный суд перенес на 2 октября рассмотрение дела о банкротстве бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова, передает РИА Новости. Отмечается, что признать осужденного неплатежеспособным требует банк ПСБ.

Отложить заседание на 2 октября, — сообщил судья Рамиль Мухамедзанов.

Ранее Генпрокуратура России нашла у бывшего замглавы Минобороны 10 антикварных книг. Среди них — «Фауст» Гете 1899 года и «Декамерон» Бокаччо 1934 года. Ведомство требует обратить в доход государства это и другое имущество, предположительно нажитое преступным путем.

Также бывшему заместителю министра обороны РФ генералу армии Павлу Попову продлили срок содержания под стражей. Соответствующее решение 21 августа вынес 2-й Западный окружной военный суд. Заседание проходило в закрытом режиме. Самого генерала на нем не было — ранее он был госпитализирован.

Тем временем бывший начальник ГУ связи, замначальника Генштаба ВС России бывший генерал-лейтенант Вадим Шамарин дал показания по второму делу экс-начальника управления планирования связи ГУ связи генерал-майора Александра Оглоблина. Факт дачи показаний подтвердил адвокат экс-генерала Владимир Шелупахин.