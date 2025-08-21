Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 17:22

Суд отложил на октябрь вопрос о банкротстве бывшего замглавы Минобороны

Суд перенес рассмотрение дела о банкротстве замминистра обороны Иванова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Московский арбитражный суд перенес на 2 октября рассмотрение дела о банкротстве бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова, передает РИА Новости. Отмечается, что признать осужденного неплатежеспособным требует банк ПСБ.

Отложить заседание на 2 октября, — сообщил судья Рамиль Мухамедзанов.

Ранее Генпрокуратура России нашла у бывшего замглавы Минобороны 10 антикварных книг. Среди них — «Фауст» Гете 1899 года и «Декамерон» Бокаччо 1934 года. Ведомство требует обратить в доход государства это и другое имущество, предположительно нажитое преступным путем.

Также бывшему заместителю министра обороны РФ генералу армии Павлу Попову продлили срок содержания под стражей. Соответствующее решение 21 августа вынес 2-й Западный окружной военный суд. Заседание проходило в закрытом режиме. Самого генерала на нем не было — ранее он был госпитализирован.

Тем временем бывший начальник ГУ связи, замначальника Генштаба ВС России бывший генерал-лейтенант Вадим Шамарин дал показания по второму делу экс-начальника управления планирования связи ГУ связи генерал-майора Александра Оглоблина. Факт дачи показаний подтвердил адвокат экс-генерала Владимир Шелупахин.

Тимур Иванов
Минобороны РФ
суды
банкротства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Прошли через ад»: как живет дочь Пригожина после гибели мужа на СВО
Двое погибли в результате атаки ВСУ на российский регион
В ГД ответили на призыв Подоляка дать Киеву ракеты для ударов по России
Российские треки массово чистят от слов о наркотиках
Не знал, что ей 14: военблогера прижали к стенке за педофилию
Израиль захватывает Газу, но цель другая: Нетаньяху готов к большой войне
На Украине потребовали ракеты для ударов по России
На Запорожской АЭС провели ротацию наблюдателей от МАГАТЭ
Генерала ВС России могут посадить на 12,5 лет за взятки
Киркорова подкосила болезнь. Концерты — все? На какие деньги он будет жить
В Совфеде объяснили поведение европейских лидеров с Трампом
Лучшие многолетние цветы для посадки под зиму
Одна из дочек «Роснефти» сэкономила сотни миллионов рублей
У американского Boeing отвалилась часть крыла во время полета
Индию озадачила позиция США по закупкам нефти у России
«Русофобы осмелели»: в ГД возмутились отказом Зеленского от русского языка
Школьник погиб после взрыва мины времен ВОВ
Неизвестный мужчина поджог мечеть в Благовещенске
Пьяные мать и отчим надругались над маленькой дочерью
ВСУ атаковали мирных жителей Енакиево
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.